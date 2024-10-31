В Бурятии мужчина на автомобиле пытался похитить девочку

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.









Фото: Следственный комитет Бурятии, pixabay.com



Следственный комитет Бурятии возбудил уголовные дела в отношении жителя Кабанского района. Он подозревается в покушении на похищение несовершеннолетней девочки и применении насилия в отношении представителя власти.Как рассказали в Следственном ведомстве, вечером 30 октября в селе Выдрино подозреваемый преследовал девочку, затем схватил ее за руку и попытался насильно усадить в салон автомобиля. Однако та стала активно сопротивляться и кричать, затем смогла вырваться и убежать.При попытке его задержать мужчина несколько раз выстрелил в полицейских из травматического пистолета и скрылся. Спустя несколько часов местным сотрудникам уголовного розыска все-же удалось найти и схватить злоумышленника.