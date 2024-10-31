Низкие цены, высокое качество

В Советском и Железнодорожном районах города состоялось торжественное открытие первых магазинов федеральной торговой сети «Пятёрочка». Это событие стало знаковым не только для простых обывателей, но и для представителей регионального бизнеса.







Пожалуй, каждый человек хотя бы раз в жизни слышал о магазине с броским и лаконичным названием – «Пятёрочка». Но что оно значит? Ответ на этот вопрос можно найти, углубившись в историю крупнейшей на сегодняшний день торговой сети. Далеко не все знают о том, что еще в самом начале пути создатели знаменитого российского бренда продуктовой розницы приняли решение дать покупателям то, в чем они реально нуждались – «низкие цены», «широкий и стабильный ассортимент», «лучшее расположение магазина», «профессиональное обслуживание» и конечно же «качество товаров». Именно эта концепция из пяти непоколебимых пунктов стала фундаментом будущего успеха и отражается по сей день в наименовании бренда.





Однако для жителей нашего региона «пятерка» принципов клиентоориентированности пока что в новинку. Магазины федеральной торговой сети только-только открыли двери своим новоиспеченным покупателям.





«Пятёрочка» – крупнейшая российская сеть продуктовых магазинов, которая насчитывает 22 356 точек в 72 регионах нашей страны. Сегодня мы зашли в 73-й. В Улан-Удэ открылись первые магазины, а вместе с их открытием в городе заработал и сервис экспресс-доставки продуктов от 30 минут – «Пятёрочка. Доставка», – рассказал исполнительный директор территории «Восток» торговой сети «Пятёрочка» Антон Астафьев.

Исследование РБК показало, что именно эта торговая сеть магазинов стала самым популярным местом для покупки готовой еды у россиян по итогам 2023 году. По официальным данным за этот период покупатели приобрели около 1,3 млрд различных видов готовых блюд.

В Улан-Удэ открывшиеся магазины уже успели удивить покупателей широким ассортиментом товаров повседневного спроса. На полках представлены как собственные торговые марки «Пятёрочки», так и уже хорошо знакомые – от местных производителей.

«Принципиальная позиция нашего магазина – предоставлять низкие цены. Я считаю, что это очень важно, особенно если смотреть со стороны покупателей. То, что мы открыли в Улан-Удэ наши первые магазины, для нас это правда большая часть, большая радость и в то же время очень большая ответственность. С точки зрения ассортимента мы делаем упор на локальных производителей. Если вы обратите внимание, то заметите, что порядка 30% предлагаемого ассортимента на полках состоит как раз таки из местных производителей. В будущем мы будем увеличивать эту долю», – сказал Антон Астафьев.

«В первую очередь мы сфокусировались на категории фреш, где доля почти достигает 15%. От наших конкурентов мы отличаемся высокоэффективным логистическим механизмом. В Улан-Удэ мы уже создали кросс-докинговый склад на 1100 кв. м. который позволяет нашей торговой сети иметь свежие продукты ежедневного спроса», – подчеркнул исполнительный директор территории «Восток» торговой сети «Пятёрочка».

«Пятёрочка» уже начала работу с 15 бурятскими предприятиями. Прямо сейчас покупатели могут приобрести излюбленный хлеб и печенье «Каравай», торты «Садко», консервацию и колбасы «Бурятмяспром», а также замороженные полуфабрикаты «Экофуд». На полках такие товары отмечены специальным знаком «Произведено в Бурятии».«Я очень рада, что в нашем городе появился такой магазин с невысокими ценами. По телевизору постоянно крутят рекламу, рассказывают про акции. Раньше у нас не было возможности попробовать все это на себе, а теперь есть»,«Выбор продуктов действительно очень большой. В плане цен все очень демократично. Радует, что есть как товары местного производства, так и привезенные со всей страны».

Чтобы обеспечить доступные цены, сеть непрерывно работает над снижением операционных издержек, активно развивает стратегические партнерства с поставщиками, развивает собственные торговые марки, которые дешевле предложений рыночных брендов при сопоставимом качестве. Помимо привычных акций, в рамках которых скидка действует краткосрочно, в «Пятёрочке» есть товары, на которые низкая цена установлена на постоянной основе. Такие позиции отмечены знаком «Выгодно» на ценнике.





«Заход федеральной торговой сети – это прекрасная возможность для местных производителей расширить объёмы производства так как потребность в них будет только расти. Наши фермера и сельхозпроизводители смогут напрямую поставлять в магазин свою продукцию», – отметил заместитель мэра - руководитель аппарата администрации г. Улан-Удэ Николай Намсараев.

«Для нас открытие магазина федеральной торговой сети – это очень большое событие. Появление федерального игрока безусловно повлияет на весь региональный рынок торговых сетей так как расширится не только ассортимент, но и возрастет качество продаваемой на полках продукции. Мы все ждём от «Пятёрочки» качественный сервис и низкие цены. Самое главное, что появление еще одного магазина принесет в первую очередь пользу для наших жителей», – подытожил Николай Намсараев.



Первые две «Пятёрочки» открылись на улицах Смолина и Гагарина. До конца текущего года по всей республике должны появиться еще 12 магазинов, к концу же 2025 года – еще 40.