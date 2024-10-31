Общество 31.10.2024 в 17:43
Госуслуги призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу
Это связано с ограничениями, введенными компанией Google
Текст: Иван Иванов
Портал Госуслуги в рассылке рекомендует пользователям, которые регистрировали свою учетную запись при помощи почтового сервиса Gmail, перенести почтовый адрес на другие платформы.
- Вы используете для доступа к Госуслугам почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать, - говорится в сообщении.
Пользователям предлагается заменить почту @gmail.com на любую другую, указав новый адрес в настройках личного кабинета. При этом в сообщении указывается, что можно воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с порталом Госуслуги.
- Вы используете для доступа к Госуслугам почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать, - говорится в сообщении.
Пользователям предлагается заменить почту @gmail.com на любую другую, указав новый адрес в настройках личного кабинета. При этом в сообщении указывается, что можно воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с порталом Госуслуги.
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