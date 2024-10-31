Госуслуги призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу

Портал Госуслуги в рассылке рекомендует пользователям, которые регистрировали свою учетную запись при помощи почтового сервиса Gmail, перенести почтовый адрес на другие платформы.- Вы используете для доступа к Госуслугам почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать, - говорится в сообщении.Пользователям предлагается заменить почту @gmail.com на любую другую, указав новый адрес в настройках личного кабинета. При этом в сообщении указывается, что можно воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с порталом Госуслуги.