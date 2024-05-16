Более 80 новобранцев из Улан-Удэ отправились в войска Восточного военного округа

В Восточном военном округе продолжается весенний призыв граждан на военную службу, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа.

В Улан-Удэ состоялась торжественная отправка команды призывников из республиканского военного комиссариата. Перед гостями мероприятия с напутственным словом выступил военный комиссар региона Александр Трубников. Более 80 новобранцев отправились в войска Восточного военного округа.

- Все граждане Дальневосточного федерального округа, призванные в ходе весеннего призыва 2024 года не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Большинство призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, в местах их постоянной дислокации, - подчеркнули в пресс-службе ВВО.

На призывных пунктах новобранцев обеспечивают военной формой одежды. Также каждому новобранцу выдается армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия. Помимо этого военнослужащие по призыву получают персональные электронные карты, на которых будет храниться, и дополняться вся информация о призывнике.

Напомним, весенняя призывная кампания стартовала в Восточном военном округе 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.





Фото: пресс-служба ВВО