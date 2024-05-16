Общество 16.05.2024 в 16:17

Российские вакцины от COVID-19 будут выпускать в Китае

Фонд прямых инвестиций в России объявил о партнерстве с китайской компанией по производству вакцин
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Текст: Служба информации "Номер один"
Российские вакцины от COVID-19 будут выпускать в Китае

Российские вакцины от коронавируса, разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, в том числе «Спутник V», могут начать выпускать в Китае, сообщает РИА Новости.

РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) объявил о партнерстве с китайской компанией "OncoGenerix", которая обладает крупнейшими в стране производственными мощностями для выпуска инъекционных лекарственных препаратов. Цель — распространение технологий через производство в Китае вакцин, разработанных НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.

Согласно договоренностям, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России получит возможность открыть центр исследований в Китае. Центр позволит на месте проводить исследования и адаптацию препаратов.

— Вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, спасли миллионы жизней по всему миру в период пандемии. Партнерство РФПИ и компании «OncoGenerix» открывает возможность для вывода на китайский рынок и других разработок центра Гамалеи, которые уже зарекомендовали себя в России и обладают значимым экспортным потенциалом, — рассказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина «Спутник V» одобрена к применению более чем в 70 странах с общей численностью населения более 4 млрд человек, а «Спутник Лайт» — более, чем в 30 странах.


Фото: Номер один

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