В Бурятии тетерев позировал на камеру

На видео самец бродит по земле, что-то клюет и смело смотрит прямо в объектив. У тетерева чёрное оперение с синеватым отливом, белые перья в хвостовой части и красные брови.

- Красавец, не правда ли, - спрашивают в телеграмм-канале ФГБУ «Заповедного Подлеморья».

Как поясняют в ведомстве, брачный период у них начинается ранней весной. На заре самцы собираются на тока – так называются игрища птиц. Во время них самцы бормочут, разворачивают хвосты, раздувают перья на шеях и распускают крылья. Временами петухи взлетают, громко хлопают крыльями. Нередко случаются турнирные противостояния и даже драки. Постоянных пар у тетеревов нет, самки встречаются на токах с разными самцами.

Фото: скриншот видео Лубсана Чагдурова