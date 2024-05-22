Свыше 1200 жителей Бурятии стали предпринимателями и самозанятыми благодаря социальному контракту

Жителям республики предоставляется финансовая поддержка на основании социального контракта. Эта субсидия позволяет увеличить доход семьи и стимулирует к проявлению активной жизненной позиции.

- С начала года участниками программы стали уже 1218 жителей республики. На финансирование всех мероприятий с начала года израсходовано порядка 283,9 млн рублей. По-прежнему самым востребованным направлением является осуществление предпринимательской деятельности. С января по май этого года свои бизнес-планы успешно защитили 734 человека, которые получили на развитие собственного дела 230,6 млн рублей, - уточнила данные за пять месяцев министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Социальный контракт на протяжении ряда лет становится всё более популярным. Для жителей Бурятии, ставших участниками программы - это существенная поддержка для открытия собственного дела.

Из общего числа граждан, ставших самозанятыми, наибольшее количество соцконтрактов заключено в г.Улан-Удэ - 458, им на реализацию стартапа перечислено 145,2 млн рублей. Далее следуют жители Иволгинского района - здесь предпринимателями стали 39 сельчан, их бизнес-идеи профинансированы на 11,6 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров Кабанский район, где предпринимателями стали 33 человека, которые на эти цели получили 10,6 млн рублей.

Поддержка по социальному контракту осуществляется в рамках президентского национального проекта «Демография».





Фото: минсоцзащиты Бурятии