Общество 22.05.2024 в 11:41

В Бурятии проводят профилактическую акцию по защите имущества

Сотрудники Росгвардии разъясняют гражданам, как не допустить краж личного имущества
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии проводят профилактическую акцию по защите имущества

В Бурятии проводят ведомственную акцию «Безопасный дом, подъезд, квартира», направленная на усиление защищенности мест проживания граждан и профилактику краж личного имущества. В рамках акции сотрудники Росгвардии Бурятии проводят беседы с владельцами квартир и домов, собственниками гаражно-строительных комплексов и автостоянок.

Росгвардейцы в ходе поквартирных обходов и встреч с коллективами разъясняют гражданам порядок установки сигнализации в жилище с подключением к пульту централизованной охраны и его преимуществах. Сотрудники Росгвардии напоминают, что злоумышленники в основном обращают внимание на то, что можно легко унести и перепродать – это цифровая и бытовая техника, ювелирные изделия, электроинструменты.

При поступлении сигнала «тревога» на пульт централизованной охраны ближайшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибывает на место происшествия для пресечения противоправных действий и задержания правонарушителей.

На сегодняшний день под охраной Росгвардии на территории региона находится более 12 тысяч объектов – это квартиры, дома и места хранения имущества, государственные и коммерческие предприятия и организации.

С начала года краж росгвардейцами пресечено более 650 правонарушений в отношении охраняемого имущества.


Фото: Росгвардия Бурятии

 

 

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