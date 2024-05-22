В Улан-Удэ по проекту «Чистый воздух» перевели на электроотопление первый дом

Как сообщили в мэрии, в доме установили электрооборудование, прибор учета, выполнили технологическое присоединение к сетям, а также утвердили порядок предоставления субсидии для хозяев.





– Я рада, что попала в пилотный проект. Нам установили конвекторы во всех комнатах, поставили счетчик. Это очень хорошо, что теперь я не загрязняю воздух. Зимой у нас здесь все задымлено, все соседи топят углем. Надеемся, что в ближайшие годы благодаря таким мерам у нас воздух станет чище, – рассказала хозяйка дома.



