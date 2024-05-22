Общество 22.05.2024 в 12:29
В Улан-Удэ по проекту «Чистый воздух» перевели на электроотопление первый дом
До конца года таких домов должно стать почти две тысячи
Текст: Андрей Константинов
Первый дом площадью 54 кв м на Левом берегу Улан-Удэ перевели с печного на электроотопление в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Это сделано по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова для отработки механизма перевода домов на электроотопление, чтобы потом специалистам было проще выстроить всю работу.
Напомним, в пилотную зону перевода частного сектора Улан-Удэ на электроотопление вошли три СНТ на Левом берегу - «Сибиряк», «Профсоюзник» и «Урожай». Всего до конца этого года в них планируют перевести на электроотопление 1826 домов.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как сообщили в мэрии, в доме установили электрооборудование, прибор учета, выполнили технологическое присоединение к сетям, а также утвердили порядок предоставления субсидии для хозяев.
– Я рада, что попала в пилотный проект. Нам установили конвекторы во всех комнатах, поставили счетчик. Это очень хорошо, что теперь я не загрязняю воздух. Зимой у нас здесь все задымлено, все соседи топят углем. Надеемся, что в ближайшие годы благодаря таким мерам у нас воздух станет чище, – рассказала хозяйка дома.
Напомним, в пилотную зону перевода частного сектора Улан-Удэ на электроотопление вошли три СНТ на Левом берегу - «Сибиряк», «Профсоюзник» и «Урожай». Всего до конца этого года в них планируют перевести на электроотопление 1826 домов.
Фото: мэрия Улан-Удэ