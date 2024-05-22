Общество 22.05.2024 в 13:54

Бурятия поможет Забайкалью в тушении лесных пожаров

К соседям уже выехали 50 парашютистов-десантников
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Бурятия поможет Забайкалью в тушении лесных пожаров

50 парашютистов и десантников Хонинского, Улан-Удэнского, Бичурского, Баргузинского и Усть-Баргузинского авиаотделений Авиалесоохраны Бурятии отправились в Забайкальский край для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в Авиалесохране республики.

- В Бурятии обстановка с лесными пожарами стабильная, поэтому мы едем на помощь к коллегам. С собой у нас всё необходимое оборудование – от лопат до спусковых устройств. Мы готовы к борьбе с огненной стихией, - рассказал парашютист-пожарный Улан-Удэнского авиаотделения Забайкальской базы авиационной охраны лесов Алексей Корделёв.

В соседнем регионе сейчас складывается напряжённая лесопожарная обстановка. По данным Минприроды Забайкальского края на территории региона действует 21 лесной пожар на площади более 32 тысяч гектаров. На всей территории края введён режим чрезвычайной ситуации.

- Специалисты направлены в город Сретенск, где их распределят на сложные возгорания. Для многих ребят это уже не первая командировка. Только в прошлом году группировка помогла шести субъектам страны в ликвидации лесных пожаров. Поэтому наших бойцов знают и ценят не только в Бурятии, - отмечает руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.

На страже лесов нашей республики остаются ещё более 230 специалистов Авиалесоохраны.

Фото: Авиалесохрана Бурятии

 

Теги
пожары помощь лес охрана

Все новости

В Улан-Удэ работница магазина похитила из кассы крупную сумму
22.05.2024 в 14:28
1 и 2 июня в центре Улан-Удэ пройдет книжный фестиваль «Бумажный ключ»
22.05.2024 в 14:16
В Бурятии вновь поднял голову коронавирус
22.05.2024 в 13:58
Бурятия поможет Забайкалью в тушении лесных пожаров
22.05.2024 в 13:54
В районе Бурятии разобрали старый мост
22.05.2024 в 13:39
В Москве прозвучат бурятские народные песни
22.05.2024 в 13:06
В Бурятии построят новый учебный корпус для Республиканского медколледжа
22.05.2024 в 13:01
Госэкспертиза Бурятии одобрила проект строительства стадиона в Кяхте
22.05.2024 в 12:50
Мобилизованный работник Гусиноозёрской ГРЭС погиб в боях на Донбассе
22.05.2024 в 12:47
В Улан-Удэ по проекту «Чистый воздух» перевели на электроотопление первый дом
22.05.2024 в 12:29
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
В Бурятии вновь поднял голову коронавирус
Надвигается новая волна ковида: заболеваемость подскочила на десятки процентов
22.05.2024 в 13:58
В районе Бурятии разобрали старый мост
Новый появится только в 2025 году
22.05.2024 в 13:39
В Бурятии построят новый учебный корпус для Республиканского медколледжа
Он будет рассчитан на 300 студентов и 300 человек персонала
22.05.2024 в 13:01
Госэкспертиза Бурятии одобрила проект строительства стадиона в Кяхте
Его площадь составит более 14 тысяч квадратных метров
22.05.2024 в 12:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru