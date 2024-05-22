Бурятия поможет Забайкалью в тушении лесных пожаров

50 парашютистов и десантников Хонинского, Улан-Удэнского, Бичурского, Баргузинского и Усть-Баргузинского авиаотделений Авиалесоохраны Бурятии отправились в Забайкальский край для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в Авиалесохране республики.

- В Бурятии обстановка с лесными пожарами стабильная, поэтому мы едем на помощь к коллегам. С собой у нас всё необходимое оборудование – от лопат до спусковых устройств. Мы готовы к борьбе с огненной стихией, - рассказал парашютист-пожарный Улан-Удэнского авиаотделения Забайкальской базы авиационной охраны лесов Алексей Корделёв.

В соседнем регионе сейчас складывается напряжённая лесопожарная обстановка. По данным Минприроды Забайкальского края на территории региона действует 21 лесной пожар на площади более 32 тысяч гектаров. На всей территории края введён режим чрезвычайной ситуации.

- Специалисты направлены в город Сретенск, где их распределят на сложные возгорания. Для многих ребят это уже не первая командировка. Только в прошлом году группировка помогла шести субъектам страны в ликвидации лесных пожаров. Поэтому наших бойцов знают и ценят не только в Бурятии, - отмечает руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.

На страже лесов нашей республики остаются ещё более 230 специалистов Авиалесоохраны.

Фото: Авиалесохрана Бурятии