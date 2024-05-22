В Бурятии вновь поднял голову коронавирус

Заболеваемость коронавирусом за минувшую неделю выросла в России на 14,7%, а число госпитализаций увеличилось на 34,6%, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.Там добавили, что рост госпитализаций произошел в 55 субъектах РФ, заболеваемости — в 53 регионах. По данным штаба, за неделю выздоровели 11 802 человека, зараженных ковидом, что на 0,8% меньше по сравнению с показателем предыдущей недели. «Интерфакс» уточняет, что высокий рост заболевания ковидом зафиксирован в Москве. С 13 по 19 мая количество заболевших там составило более 1,9 тыс. человек, что на 54% больше, чем неделей ранее.Новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 начали распространяться по всему миру и вызывают опасения насчет летнего всплеска заболеваемости, так как вирус мутирует и угрожает коллективному иммунитету.В Бурятии за прошедшую неделю был зарегистрирован 51 новый случай коронавирусной инфекции, 26 человек госпитализировали, один скончался от COVID-19.Фото: «Номер один»