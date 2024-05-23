В Улан-Удэ пройдет забег в ползунках

В День защиты детей в Улан-Удэ состоится забег для малышей, сообщили в мэрии города. Он пройдет 1 июня, в 13 часов, в парке «Юбилейный».

Забег самых маленьких горожан пройдёт в двух возрастных категориях – от 6 месяцев до 1 года и от года до 1,5 лет.

Участников будут оценивать и по дополнительным критериям – во внимание будут принимать оригинальность выполнения костюма и группу поддержки малыша.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15 час 29 мая. Регистрировать своего «чемпиона» следует по ссылке.

Возрастное ограничение 0+

Фото: мэрия Улан-Удэ