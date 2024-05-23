Общество 23.05.2024 в 14:41

В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

Жителей республики просят быть осторожнее с огнем
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

По данным Бурятского гидрометцентра, с 23 по 27 мая, в некоторых районах республики будет наблюдаться высокая чрезвычайная пожарная опасность. В восьми районах – Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.

В городе Улан-Удэ и в Баунтовском эвенкийском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах ожидается высокая пожарная опасность 4-го класса.

- В связи со штормовым предупреждением и высоким классом пожарной опасности, призываем местных жителей не сжигать мусор, не проводить палы травы, не разводить костры и не бросать не потушенные сигареты. Будьте бдительны и помните о запрете на использование открытого огня в условиях действующего на территории республики особого противопожарного режима. Любая искра при сильном ветре может привести к серьезному пожару. Предприятиям и организациям необходимо усилить противопожарные меры, - предупредили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В случае возникновения ЧС за помощью можно обратиться по номеру единой службы спасения «112».

Фото: loon.site

 

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