В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

По данным Бурятского гидрометцентра, с 23 по 27 мая, в некоторых районах республики будет наблюдаться высокая чрезвычайная пожарная опасность. В восьми районах – Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.

В городе Улан-Удэ и в Баунтовском эвенкийском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах ожидается высокая пожарная опасность 4-го класса.

- В связи со штормовым предупреждением и высоким классом пожарной опасности, призываем местных жителей не сжигать мусор, не проводить палы травы, не разводить костры и не бросать не потушенные сигареты. Будьте бдительны и помните о запрете на использование открытого огня в условиях действующего на территории республики особого противопожарного режима. Любая искра при сильном ветре может привести к серьезному пожару. Предприятиям и организациям необходимо усилить противопожарные меры, - предупредили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В случае возникновения ЧС за помощью можно обратиться по номеру единой службы спасения «112».

Фото: loon.site