Общество 23.05.2024 в 14:56

В России стартовал основной период ЕГЭ-2024

Сегодня школьники сдают ЕГЭ по химии, литературе и географии
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Текст: Служба информации "Номер один"
В России стартовал основной период ЕГЭ-2024

В четверг в России начинается основной период единого государственного экзамена, в этот день школьники будут сдавать ЕГЭ по химии, литературе и географии.

- Экзамены пройдут во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом. Всего ЕГЭ планируют сдать около 700 тысяч школьников, в том числе около 609 тысяч выпускников текущего года, - сообщил Рособрнадзор.

Для организации ЕГЭ будет задействовано более 6 тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ), около 300 тысяч организаторов и 6,2 тысячи медицинских работников. Мониторинг хода экзаменов будут вести примерно 40 тысяч общественных наблюдателей.

Самым популярным предметом основного периода ЕГЭ-2024 по выбору остается обществознание (43,76%), на втором месте по популярности информатика (20,68%), далее следуют биология (19,37%), физика (15,91%) и история (15,8%). Английский язык выбрали для сдачи в этом году 14,1% участников ЕГЭ, химию — 13,75% участников, литературу — 8,49% участников, географию — 3,36% участников.

- Новинка экзаменационной кампании этого года – это введение для выпускников возможности пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Эти пересдачи пройдут 4 и 5 июля. Предыдущий результат выпускника по данному предмету при этом будет аннулирован, - отметили в ведомстве.

У школьников также есть возможность сдать единый государственный экзамен за рубежом. Более 2 тысяч человек из 54 зарубежных стран планируют принять участие в ЕГЭ-2024, для этого откроют 77 пунктов проведения экзаменов.

Основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 23 мая по 11 июня. С 13 июня по 5 июля расписанием предусмотрены резервные дни.


Фото: ru.freepik.com

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