С этого года жители Бурятии при диспансеризации будут заполнять дополнительную анкету

С этого года мужчины и женщины в возрасте с 18 до 49 лет при прохождении профилактического осмотра или диспансеризации могут оценить свое репродуктивное здоровье с помощью анкеты. Анкету нужно заполнить перед началом медосмотра.

- Анкета необходима для раннего выявления признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на детородную функцию мужчин и женщин, беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода, а также факторов риска их развития, - сообщили в Республиканском центре здоровья.

Анкету для оценки репродуктивного здоровья нужно заблаговременно заполнить и передать ее врачу. Она доступна по ссылке https://clck.ru/3Adei6.





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