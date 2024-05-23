Общество 23.05.2024 в 15:37
С этого года жители Бурятии при диспансеризации будут заполнять дополнительную анкету
В ней будет оцениваться репродуктивное здоровье
С этого года мужчины и женщины в возрасте с 18 до 49 лет при прохождении профилактического осмотра или диспансеризации могут оценить свое репродуктивное здоровье с помощью анкеты. Анкету нужно заполнить перед началом медосмотра.
- Анкета необходима для раннего выявления признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на детородную функцию мужчин и женщин, беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода, а также факторов риска их развития, - сообщили в Республиканском центре здоровья.
Анкету для оценки репродуктивного здоровья нужно заблаговременно заполнить и передать ее врачу. Она доступна по ссылке https://clck.ru/3Adei6.
Фото: Номер один