Общество 23.05.2024 в 16:01

В Улан-Удэ водитель и пассажиры трамвая отодвинули иномарку

Припаркованная рядом с рельсами машина мешала проезду
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ водитель и пассажиры трамвая отодвинули иномарку
Необычное видео распространило сегодня улан-удэнское МУП «Управление трамвая». На кадрах женщина-водитель трамвая вместе с пассажирами отодвигает машину, водитель которой слишком близко припарковался к трамвайным путям при подъезде к проходной ЛВРЗ.

Как отмечают на предприятии, такая проблема не редкость на данном участке движения. Подобные случаи также происходят на ул. Ботанической вблизи остановки «Рошстрой».


«Уважаемые владельцы автомобильного транспорта, будьте, пожалуйста предельно внимательными, когда паркуете машины близ трамвайных путей. Помните, что, оставляя машину даже на пять минут, вы задерживаете нашу работу, а также заставляете пассажиров ожидать опаздывающий трамвай. Помните, что расстояние между трамвайными путями и автомобилем не должно быть меньше метра, - обратился к горожанам директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.

Фото: МУП «Управление трамвая»
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