Общество 23.05.2024 в 16:14

Семье участника СВО Александра Намсараева вручили Орден Мужества

Он погиб в октябре прошлого года, защищая территории ДНР и ЛНР
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Текст: Служба информации "Номер один"
Семье участника СВО Александра Намсараева вручили Орден Мужества

Сегодня в большом зале администрации города прошла церемония вручения Ордена Мужества посмертно семье Намсараева Александра Викторовича, сообщила администрация Тункинского района.


Александр Намсараев родился 15 мая 1989 года в селе Оронгой Иволгинского района Республики Бурятия, в семье Виктора Гонгоровича и Луизы Семёновны Намсараевых. Окончил среднюю Иволгинскую школу.

В 2016 году Александр встретил будущую супругу Арюну. Вместе создали семью, переехали в Тункинский район. Александр работал в ООО «Рифей» на месторождении Барун-Холба в Окинском районе, а затем в ООО «Геологоразведочная компания» в п. Таксимо.

В июне 2023 года Александр принял решение стать добровольцем и отправился защищать родину. Погиб 10 октября 2023 года, выполняя боевые задачи и защищая территории ДНР и ЛНР.

Александр был отзывчивым и добрым человеком, всегда готовым помочь в трудные моменты, для родных он всегда был опорой.
У Александра остались два брата, любящая жена и племянники.

Вечная память герою Намсараеву Александру Викторовичу, он останется примером отваги и мужества, стойкости и героизма!


Фото: администрация Тункинского района

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