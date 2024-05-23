Семье участника СВО Александра Намсараева вручили Орден Мужества

Сегодня в большом зале администрации города прошла церемония вручения Ордена Мужества посмертно семье Намсараева Александра Викторовича, сообщила администрация Тункинского района.





Александр Намсараев родился 15 мая 1989 года в селе Оронгой Иволгинского района Республики Бурятия, в семье Виктора Гонгоровича и Луизы Семёновны Намсараевых. Окончил среднюю Иволгинскую школу.

В 2016 году Александр встретил будущую супругу Арюну. Вместе создали семью, переехали в Тункинский район. Александр работал в ООО «Рифей» на месторождении Барун-Холба в Окинском районе, а затем в ООО «Геологоразведочная компания» в п. Таксимо.



В июне 2023 года Александр принял решение стать добровольцем и отправился защищать родину. Погиб 10 октября 2023 года, выполняя боевые задачи и защищая территории ДНР и ЛНР.

Александр был отзывчивым и добрым человеком, всегда готовым помочь в трудные моменты, для родных он всегда был опорой.

У Александра остались два брата, любящая жена и племянники.

Вечная память герою Намсараеву Александру Викторовичу, он останется примером отваги и мужества, стойкости и героизма!





Фото: администрация Тункинского района