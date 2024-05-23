Более 200 нарушений совершили водители на переездах ВСЖД

С начала 2024 года работники переездов Восточно-Сибирской магистрали зафиксировали 219 нарушений правил дорожного движения на переездах. Водители продолжают выезжать на железнодорожные пути, несмотря на запрещающие сигналы светофора и опущенный шлагбаум, сообщили в пресс-службе ВСЖД.По каждому факту информация передана в ГИБДД. В отношении 88 автовладельцев приняты административные меры, включая штрафы и лишение удостоверений на право управления транспортным средством.Совместные проверки сотрудников ВСЖД и ГИБДД проходят регулярно на всех объектах с интенсивным движением. Так, накануне железнодорожники и правоохранители провели профилактическую акцию на переезде в поселке Челутай (Бурятия). Ежесуточно его пересекают более 300 автомобилей. За последние 19 лет на переезде произошло семь ДТП, главной причиной которых стал выезд машин на пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Во время акции водителям напомнили в очередной раз о тревожной статистике, вручили памятки.Всего в 2024 году на переездах Восточно-Сибирской железной дороги произошло 5 ДТП, один человек погиб.Фото: pixabay.com