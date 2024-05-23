Общество 23.05.2024 в 16:54

На знаменитом Барагханском аршане высадили восемь тысяч сеянцев сосны

В акции приняло участие более 100 жителей Курумканского района
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Текст: Служба информации "Номер один"
На знаменитом Барагханском аршане высадили восемь тысяч сеянцев сосны

На знаменитом Барагханском аршане прошла акция «Сад памяти», там высадили восемь тысяч сеянцев сосны. В ней приняли участие Курумканский лесхоз и лесничество, сотрудники Джергинского заповедника, учащие школ, Дом интернат для престарелых и инвалидов и много неравнодушных жителей района.



Напомним, Барагханский источник расположен в одном из исторических уголков Баргузинской долины, на месте существовавшего в XIX веке Баргузинского дацана. Холодный источник выходит из-под склона, увенчанного священным Субурганом. Аршан с 18 века известен как «желудочный», «сердечный», «глазной» и «зобный». 

Курорт находится в 10 км от села Барагхан, у подножия священной Бархан-горы. По мифологии бурят, гора Барагхан-Уула - место пребывания Хажар Сагаан нойона, хозяина Баргузинской долины, одного из тринадцати нойонов - небесных повелителей, спустившихся на Землю с неба. 

На территории аршана в 2017 году прошёл крупный лесной пожар.

- Мы восстанавливаем лес на этом участке вот уже пять лет. Очень радует, что местные жители активно принимают участие и вносят вклад в будущее лесов нашего района. Также это прекрасная возможность еще раз увековечить память павших героев Великой Отечественной Войны - рассказал руководитель Курумканского лесхоза Вячеслав Молоков.

Совместными силами участники акции высадили около 8000 тысяч сеянцев сосны на площади 2 гектара.

Международная акция «Сад Памяти» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

 

Фото: РАЛХ

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