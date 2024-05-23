В Бурятии пройдет фотоконкурс «хвостатых»





В Улан-Удэ стартовало голосование фотоконкурса «Моя хвостатая ответственность». Жителей города просят поддержать автора понравившейся фотоработы лайком.

Всего для участия в конкурсе было принято 88 фотографий, сообщают в Управлении ветеринарии Бурятии.

- За призовые места все участники получат сертификат на бесплатную стерилизацию животного. Кроме этого, автор фото, набравший максимальное количество лайков, получит денежный приз в размере трех тысяч рублей. За 2 место полагается вознаграждение в размере двух тысяч рублей, а за третье – одну тысячу рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Голосование продлится до 12 часов 29 мая. Награждение победителей будет проходить с 3 по 28 июня 2024 года. Все участники будут отмечены электронным сертификатом участника.

Альбом голосования здесь

Фото: Елена Кокорина