Центр маскировочных изделий "Байкал" открылся в Улан-Удэ

- Мы начали работу в прошлом году в небольшом кабинете в здании бизнес-инкубатора, - рассказывает куратор центра "Байкал" Ганна Жук. - Было тесно. Маскировочные сети приходилось плести в коридоре. Это создавало неудобства и нам, и нашим соседям. Здесь - совсем другое дело. Есть, где поставить стойки для плетения сетей, в отдельном помещении находятся пошивочный и раскроечный участки, склад сырья и готовой продукции.







- Мы часто обращаемся к представителям бизнеса, собирая средства на оказание помощи СВО, - продолжает Ганна Жук. - Но здесь - особый случай. Алексей Геннадьевич Бадмаев сам вышел на нас, выяснил наши проблемы и предложил свою помощь. Взял на себя серьезные затраты. Помню, как он сказал: "Спасение жизни одного бойца оправдывает все усилия и вложения".





- Заказы от военных поступают один за другим, - говорит Ганна Жук. - Амуниция, которую шьют наши мастерицы, считается одной из качественных, лучших. Например, тактический пояс мы прошиваем до 7 раз.







- Поэтому мы задумали и реализовали наш проект в клубном формате, - рассказывает Алексей Бадмаев. - В помещении есть теннисный стол, отдельная комната для творчества. Мы надеемся, что жители микрорайона будут приходить поиграть, пообщаться, а когда воочию увидят, чем здесь занимаются, включатся в волонтерскую деятельность по мере своих сил и возможностей.





Центр маскировочных изделий "Байкал" открылся в 43-м квартале Улан-Удэ. Волонтеры, которые изготавливают продукцию для бойцов СВО, обрели новое и удобное помещение, профессиональное оборудование: швейные машинки, оверлог. А также - большой запас современных материалов.Инициатором расширения центра маскировочных изделий "Байкал" выступил предприниматель Алексей Бадмаев. В ремонт помещения, находящегося в цокольном этаже дома по ул. Жердева, 98, закуп оборудования и материалов он вложил более миллиона собственных средств.А продукция центра маскировочных изделий "Байкал" спасает многих. Современные маскировочные сети, технология изготовления которых разработана в городе Борисоглебске Воронежской области, натягиваются над бронемашинами и защищают от сброшенных с дронов противника зарядов как экипаж, так и десант на броне. Поэтому такие сети очень востребованы, например, танковыми соединениями, командование которых обращается в центр "Байкал" с заказами.В линейке маскировочных изделий есть сети для блиндажей, тактические пояса, жилеты, наплечники, подсумки для магазинов АК-1, АК-2 и гранат, костюмы “Леший” для снайперов и разведчиков, носилки-волокуши для эвакуации раненых с поля боя.Сегодня центру маскировочных изделий "Байкал" не хватает рабочих рук. Постоянно работают шесть волонтеров. Если их число возрастет, то можно будет выполнять заказы для СВО быстрее и в большем объеме. Особенно нужны мастера швейного дела. А вот плетение маскировочных сетей не требует профессиональных навыков и по силам каждому.Сам Алексей Бадмаев - волонтер со стажем. Во время пандемии коронавируса закупал и развозил нуждающимся в помощи продовольственные наборы. Обеспечил многих людей, страдающих заболеваниями органов дыхания, солевыми лампами. Был координатором проекта ОНФ по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Награжден медалью за волонтерскую деятельность в рамках Всероссийской акции "Мы вместе", проходившей под эгидой президента России.Поэтому для Алексея Бадмаева помощь центру маскировочных изделий "Байкал" - закономерное продолжение его добрых дел на новом, еще более значимом уровне.На открытии центра побывала заместитель председателя Народного Хурала Бурятии Татьяна Мантатова, которая высоко оценила работу волонтеров и Алексея Бадмаева.- Это очень здорово, когда молодые предприниматели, обладающие финансовыми ресурсами, поддерживают наших бойцов СВО, волонтеров, так много делающих для сохранения жизней земляков и всех россиян, принимающих участие в боевых действиях.А куратор центра маскировочных изделий "Байкал" Ганна Жук выразила надежду, что почин Алексея Бадмаева будет поддержан его коллегами из других районов Улан-Удэ. Это позволит максимально приблизить работу центра к населению жилых массивов, привлечь больше людей к участию в волонтерской деятельности и увеличить объемы выпуска продукции для нужд СВО.Фото: Екатерины Деминой