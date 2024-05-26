Богородский остров в Улан-Удэ превратился в большую свалку

Помимо свалок золы, сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили на территории острова 14 локальных несанкционированных свалок лома кирпича, шифера, старой мебели, иных твердых коммунальных отходов.





Одно из популярных мест отдыха в городе - Богородский остров, где так любят отдыхать горожане, уже давно напоминает не райский оазис, а одну большую свалку. Недавно на эту территорию обратила внимание природоохранная прокуратура. Надзорный орган нашел на острове три огромные свалки золошлаковых отходов и еще 14 локальных несанкционированных свалок лома кирпича, шифера и старой мебели. Надзорный орган пытается принудить убрать мусор администрацию города и Минприроды Бурятии.В Восточно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратился неравнодушный горожанин. Он и сообщил о том, что остров завален мусором. Ведомство провело проверку и выяснило, что земля острова Богородский действительно загрязнена золой. Захламленная территория представляет собой три земельных участка.В местах свалок золы эксперты взяли пробы грунта. Выяснилось, что в пробах почвы с загрязненных золоотвалом земель установлены превышения загрязняющих веществ (по цинку, меди, свинцу, хрому, никелю, мышьяку, нефтепродуктам, бензпирену).По информации Забайкальского управления Росприроднадзора, предварительный расчет ущерба почвам составил 63,7 млн рублей.С этими фактами восточно-байкальский природоохранный прокурор Алексей Кошелев обратился в Советский районный суд. В исковом требовании он просил обязать администрацию Улан-Удэ в течение 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу ликвидировать свалки, а также провести рекультивацию земель.Кроме того, прокурор требовал возложить на федеральное и региональное министерство природных ресурсов обязанность в течение 12 месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить в равных долях финансирование по ликвидации мест несанкционированного размещения зольных отходов с последующей рекультивацией нарушенных земель.Как сообщил «Номер один» природоохранный прокурор Алексей Кошелев, точный объем отходов не измерялся. Это будет задачей маркшейдеров, которых предстоит нанять администрации Улан-Удэ как одному из ответчиков в рамках исполнения судебного решения.Также Алексей Кошелев отметил, что привлечь исполнительные органы власти (Минприроды РФ и Бурятии. - Прим. авт.) к ликвидации свалок в качестве соответчиков природоохранной прокуратуре удалось впервые.- Если раньше обязанности по ликвидации свалок возлагали только на органы местного управления, то сейчас дополнительными ответчиками мы указали Минприроды Республики Бурятия и Минприроды Российской Федерации. Это удалось сделать исходя из недавнего определения Конституционного суда РФ, который указал, что бремя финансирования должны нести органы исполнительной власти разного уровня, регионального и федерального. Поэтому это одно из первых решений, которые состоялось в Республике Бурятия. После определения Конституционного суда все ждут изменения федерального законодательства, - разъясняет Алексей Кошелев.Представитель администрации Улан-Удэ просил суд отказать в удовлетворении исковых требований. Чиновник указал, что «постановление говорит лишь о ликвидации свалок твердых коммунальных отходов, а не свалок производства и потребления. Возложение обязанностей на администрацию Улан-Удэ по ликвидации несанкционированных свалок производства и потребления, в том числе зольных отходов, является незаконным», - пытался отбиться от требований прокурора чиновник из мэрии.Представитель минприроды в суде также возражала против требований прокурора в части возложения обязанности по обеспечению финансирования ликвидации несанкционированных свалок.- Ликвидация несанкционированных свалок, как и финансирование работ по их ликвидации, не относится к полномочиям Минприроды РБ. Исходя из положений бюджетного законодательства, Минприроды РБ не имеет правовых возможностей для осуществления финансирования работ по ликвидации несанкционированных свалок. Надлежащим ответчиком по данному спору и лицом, за чей счет должно осуществляться финансирование, является администрация Улан-Удэ. Исковые требования в части возложения обязанности обеспечить в равных долях финансирование по ликвидации зольных отходов с последующей рекультивацией нарушенных земель не подлежат удовлетворению, поскольку зольные отходы не являются несанкционированными отходами ТКО, которые подлежат ликвидации и финансированию в рамках постановления Конституционного суда РФ, - убеждал суд другой чиновник.Тем не менее Советский районный суд, с учетом приведенной позиции Конституционного суда РФ, пришел к выводу о необходимости удовлетворения исковых требований природоохранного прокурора.Сопредседатель регионального штаба ОНФ, кандидат геолого-минералогических наук Евгений Кислов говорит, что золошлаковым отходам можно дать вторую жизнь – пустить их на производство.- Шлак - это ценное сырье, внешне представляющее из себя маленькие стеклянные гранулы. Это готовый материал для кирпичного производства. Также шлак можно использовать при строительстве домов: засыпать чердаки, что-то еще, - говорит ученый.По словам Евгения Кислова, одна из бед нашей республики – отсутствие полигона промышленных отходов.- Горнодобывающие предприятия, которые находятся за пределами населенных пунктов, включают свалки отходов в проекты рекультивации. В целом отвалы состоят из горных пород, которые не представляют большой угрозы. В Улан-Удэ же производство достаточно грязное, с кислотными стоками, тяжелыми металлами, которые никак не утилизируются. У нас когда-то была свалка промышленных отходов в Бабасановой пади, на границе Улан-Удэ и Заиграевского района. Толком ее не рекультивировали. Более того, в 90-е годы ее раскопали в поисках металла, а сейчас там отводят участки для строительства. Фактически люди строятся на свалке, - рассказывает Евгений Кислов.Год назад «Номер один» описывал проблему жителей микрорайона Исток, где рядом с домами выросли горы шлака. Отходы горения сваливают посередине поселка на огороженной площадке. До ближайших домов - около 50 метров, также рядом находятся школа и детский сад. За год проблема, к сожалению, не решилась. Люди продолжают дышать зольной пылью.- Нужно помнить о том, что уголь концентрирует многие тяжелые металлы. Пыль, которая тут летает, попадает в легкие и вызывает силикоз - страшное заболевание. Люди выращивают овощи и едят их, тем самым также накапливая вредные вещества в организме, - разъясняет Евгений Кислов.Что касается ликвидации свалок на острове Богородском, мэрия, Минприроды Бурятии и Минприроды РФ подали апелляцию в Верховный суд Бурятии. По словам природоохранного прокурора, обжалование решений в таких случаях - обычная практика.- В год бывает порядка 10 - 15 исков по устранению свалок. Ликвидация мест несанкционированного накопления отходов занимает в среднем от года до двух лет, - отмечает Алексей Кошелев.Таких несанкционированных свалок в Улан-Удэ десятки. Все эти отходы необходимо убирать, иначе столица Бурятии просто погрязнет в мусоре. Впрочем, никаких решительных действий в этом направлении со стороны власти не замечено.Фото: «Номер один»