В Улан-Удэ жильцы многоэтажки живут как на пороховой бочке

По инициативе жильцов, не согласившихся с ответом, объект неофициально осмотрел специалист по противопожарной безопасности. В частности, он изучил парковочные места, эвакуационные пути, средства противопожарной сигнализации и т. п. По его устному мнению, в случае пожара большинство жителей этого дома (900 человек. - Прим. ред.) практически не будут иметь путей для спасения ввиду задымления всех этажей дома из-за отсутствия вентиляции. Также он отметил, что в паркинге отсутствует система пожаротушения и противопожарная сигнализация.





В случае возгорания отсутствие противопожарной сигнализации может привести к серьезным последствиям. Особенно на территории подземного паркинга. Один из таких сотрудники МЧС обнаружили во время проверки в 140 А квартале. Жильцы дома оказались заложниками опасной ситуации.Пенсионер министерства внутренних дел республики Владимир Филлипов объяснил, что в России существуют законы и нормы, подразумевающие обязательную установку противопожарной сигнализации в зданиях, включая паркинги. Поскольку собственники подземных парковок несут ответственность за обеспечение безопасности людей и имущества на данной территории.- Проблема дома в 140 А квартале заключается в том, что застройщик взял самый небезопасный проект. Где жилой дом напрямую соединялся с объектом повышенной опасности - паркингом. Там сегодня ставится около 90 машин. Возгорание без контроля - страшная вещь. При этом, если возникнет задымление, дым сразу же пойдет в шахты лифтов, блокируя людям путь к отступлению, - говорит Владимир Филлипов.По его словам, жильцы дома обратились в Главное управление МЧС России по РБ с жалобой на имеющиеся факты грубого нарушения противопожарных правил. В конце декабря 2023 года им ответили, что проведение проверки необходимо согласовать с органами прокуратуры при условии непосредственной угрозы жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан. Однако данное обращение граждан не подпадает под данную категорию, в связи с чем провести проверку не представляется возможным.Обеспокоенные консультацией специалиста жители дома обратились в управляющую компанию ООО «Доверие» (УК). Там им предложили провести собрание жильцов, на котором бы решался вопрос - кто будет оплачивать работы по пожарной безопасности с целью приведения опасного объекта к нормам законодательства. Казалось бы, то, что надо. Но, увы… Владельцы помещений отказались собираться и сбрасываться на сигнализацию.Старший по дому Татьяна Скустова рассказала, что здание построено в 2015 году. Застройщик обанкротился и предъявить сегодня строительные недоделки и решения, заложенные еще в период проектирования, некому.- В паркинге практически отсутствует гидроизоляция, и летом весь наружный комплекс в воде. Необходимы и здесь серьезные вложения. Но владельцы машино-мест предпочитают не замечать проблем, а неофициально сдают места в аренду. Охраны нет, контроля за пожароопасным состоянием тоже, - рассказывает Татьяна Скустова. - В феврале 2024 года была инициирована проверка государственного пожарного надзора по нашему дому и составлен список из 29 нарушений противопожарной безопасности с требованием немедленного их устранения.По ее словам, для улучшения безопасности на паркинге собственники машино-мест должны соблюдать все законодательные требования по пожарной безопасности для подземных парковок. Иначе может дойти до уголовного дела. Ведь если, не дай бог, случится пожар в паркинге и в доме сгорят люди, то отвечать за это будут не многочисленные собственники машино-мест, а МЧС и представители управляющей организации. Которые ничего не сделали для того, чтобы создать безопасные условия.В подобных случаях правоохранительные органы не церемонятся и привлекают не только к административной, но и прежде всего к уголовной ответственности лиц, отвечающих за противопожарное состояние объекта.Добавим, что по всей стране в связи с общей нестабильной ситуацией с пожарами и поджогами усилились мероприятия по контролю за противопожарными мероприятиями. С начала этого года в Бурятии зафиксировано 1892 пожара. Это на 150 случаев меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако на пожарах уже погиб 41 человек, что на девять больше аналогичного прошлогоднего уровня.После обращения пенсионера МВД Владимира Филлипова в прокуратуру там отреагировали, направив предписание УК с целью инициировать собрание собственников с целью выполнения противопожарных мероприятий.Казалось бы, владельцы машино-мест и собственники квартир должны сброситься на решение этого вопроса. Тем более выяснилось, что большинство владельцев машино-мест не относится к жильцам дома и не имеет там квартир. Недобросовестный застройщик и связанные с ним лица в ходе банкротства вывели часть гаражей на сторону, и сегодня именно они принимают решение.По-хорошему паркинг, если большинство площадей принадлежит другим лицам, а не жильцам, должен быть выделен в отдельное юридическое лицо и сам оплачивать и гидроизоляцию, и противопожарные мероприятия. А при чем здесь жильцы дома, не имеющие мест в паркинге? Как говорится, нам чужого не надо, но и свое не отдадим. Было инициировано собрание собственников. На голосовании поставлен ряд вопросов. В том числе оплата за работы по обустройству противопожарной сигнализации - около 280 рублей за метр площади собственника. Не бог весть какие деньги за безопасность собственного имущества.Однако ситуация начала накаляться. В чате дома против инициаторов обустройства сигнализации в паркинге начали высказываться собственники машино-мест.- Нам новоиспеченный председатель дома Татьяна сделала «подарок», теперь управляющая компания обязана исполнять последствия (всех проверок и предписаний). К чему тут весь сыр-бор в группе, не понимаю, голосуйте против и никто вас не обяжет платить. Согласно представлению прокуратуры, собрания не избежать и голосовать придется. Проголосуем против, УК унесет в прокуратуру протокол, что мы против. Подождем ответа из прокуратуры. Потом УК пойдет, видимо, в суд, а там решат, весь дом или только паркинг должен восстанавливать пожарную сигнализацию. Надеюсь, все понимают, что это процесс небыстрый, пройдет все инстанции. Это только начало, наберитесь терпения, решаться будет все равно по закону через суд, - пишет собственник машино-места.Но одним этим дело на ограничилось.- Мне начали звонить и угрожать, чтобы я перестала писать письма и не ворошила клубок проблем паркинга, - жалуется Татьяна Скустова. - В результате я начала всерьез опасаться за свою безопасность и вынуждена установить видеокамеру возле своей квартиры.Собственники машино-мест блокируют собрание, проблема не решается. Ситуация с отсутствием пожарной сигнализации не решена. Вопрос подвис. До первого ЧП?В культовом советском фильме Эльдара Рязанова «Гараж» (1979) владельцы кооператива «Фауна» оказались запертыми на ночь в помещении, чтобы принять дальнейшую судьбу объекта. Что выявило все механизмы возникновения стрессовой, конфликтной ситуации и способы их решения. Думается, что-то подобное должно произойти и с владельцами машино-мест многоэтажки в 140 А квартале. Ведь шутки с противопожарной безопасностью неуместны.Фото: Татьяны Скустовой