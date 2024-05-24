Четыре проекта студентов ВСГУТУ прошли в финал федерального конкурса

Фонд содействия инновациям завершил формальный этап экспертизы проектов, поданных на конкурс «Студенческий стартап» в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». 2000 победителей конкурса по всей стране получат приз в размере 1 миллиона рублей на развитие своего проекта.

Конкурс проводится по семи направлениям: цифровые технологии, медицина и здоровье, новые материалы и химические технологии, новые приборы и производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии.

В число финалистов попали студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ).

- Успешно прошедшие этот этап заявки приглашаются на онлайн-презентацию своего проекта с 27 мая по 20 июня, - уточнили организаторы конкурса.

Молодым открывателям стартапов из ВСГУТУ предстоит защитить четыре проекта.

Это разработка мобильного приложения для планирования путешествий, создание системы обнаружения хищников в населенной местности, создание технологии изготовления украшений, магнитов и сувенирных изделий из полимерной глины, а также разработка беспилотного летательного аппарата «DD-1».

Фото: ВСГУТУ