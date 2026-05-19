«Четверо остаются под водой»: на Байкале в Бурятии перевернулся «Хивус»

В Прибайкальском районе Бурятии на Байкале сегодня перевернулся катер «Хивус». ЧП случилось в местности Черепаха, примерно в 30 метрах от берега.

По предварительным данным, один человек госпитализирован, четверо остаются под водой. Районная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

«Надзорное ведомство осуществляет контроль за установлением причин и обстоятельств произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», - заключили в прокуратуре республики.

В ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что всего в аэролодке «Север-750» находились 14 человек. Десять из них удалось спасти, включая 14-летнегго ребенка.

«Поиски четырех человек продолжаются. Аэролодка подтянута к берегу. На месте происшествия работают 30 человек и 11 единиц техники. Дополнительно на место аварии направлена водолазная группа МЧС России», - прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.

Также проверку проводит транспортная полиция.