Экономика и бизнес 19.05.2026 в 16:08

Фанерный завод в Бурятии окончательно канул в небытие

Несмотря на преференции, предприятие не смогло остаться на плаву
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Арбитражный суд Бурятии приступил ко второму этапу банкротства ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон». На днях по решению суда на предприятии было введено конкурсное производство.

Заявление о признании себя банкротом «Ольхон» подал в конце сентября прошлого года. Как пояснила гендиректор и владелец завода Сэсэг Чжу, завод накопил долгов на десятки миллионов рублей. Так, его долг перед ООО «Предприятие «Аэротех» на тот момент составлял порядка 5 млн рублей, около миллиона он задолжал налоговой службе, а еще примерно 40 миллионов - «Сбарбанку».

В такой ситуации суду ничего не оставалось, как признать заявление «Ольхона» о признании его банкротом обоснованным. На предприятии ввели процедуру наблюдения и начали собирать требования кредиторов.

В ходе первого этапа банкротства временный управляющий провел анализ финансового состояния завода. По его итогам был сделан вывод, что «восстановление платежеспособности должника не представляется возможным». Кредиторы также не стали настаивать на попытках реанимировать предприятие и подали ходатайство об открытии конкурсного производства. Таким образом, имущество завода будет распродано для покрытия долгов. 

Отметим, что недавно банкротом была признана и хозяйка «Ольхона» Сэсэг Чжу, которая выступала поручителем по взятым у Сбербанка кредитам.

Напомним, фанерный завод «Ольхон» работал в Бурятии с 2014 года и занимался производством широкоформатной фанеры лиственных и хвойных пород. С октября 2020 года предприятие стало резидентом ТОР «Бурятия» с заявленным объёмом инвестиций 120 млн. рублей.

Поначалу дела у предприятия шли неплохо. Однако с 2021 года прибыль завода стала сокращаться, а в 2023 году и вовсе ушла в минус. Тогда завод показал убыток в 25 миллионов рублей, по итогам 2024 года убыток составил еще около 20 миллионов рублей.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
