Общество 24.05.2024 в 16:53
Байкальский омуль слишком медленно растет
С планами по возобновлению промышленной добычи рыбы, видимо, придется повременить
На ежегодном выпуске личинок омуля в Большую речку стало известно, что на территории нашей республики планируют открыть промышленный лов данной рыбы. Но для начала в режиме промразведки. Однако с планами, пожалуй, не стоит спешить. Ученые ВНИРО отметили, что популяция байкальского омуля демонстрирует слабый рост.
На сегодняшний день в водах Байкала омуля стало больше почти на тысячу тонн. Об этом «Номер один» сообщил ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии».
- Благодаря комплексу мер, направленных на сохранение омуля в 2018-2020 гг., сокращение запаса прекратилось. Общая биомасса омуля стабилизировалась на уровне 7,6 тыс. тонн. А в 2021-2023 гг. наметился небольшой рост - до 8 - 8,7 тыс. тонн. Сейчас отмечен ряд высокоурожайных поколений, - сообщили ученые ВНИРО.
При этом они отмечают, что существенный прирост биомассы байкальского омуля не прогнозировался. Поскольку основу нагульных стад в эти годы должны были составить генерации омуля 2017-2018 годов рождения. А указанные годы соответствуют минимальной численности нерестовых стад в 2016-2017 гг.
Изучение положения с омулем, как в отношении общей биомассы, так и в разрезе отдельных морфо-экологических групп, показывает, что текущее значение - менее 10-12 тыс. тонн. А это все еще мало.
- Речи о снятии запрета на промышленный лов пока нет. Вопрос о начале ограниченного промышленного лова байкальского омуля в режиме так называемой «промышленной разведки» остается открытым, но он постоянно прорабатывается рыбохозяйственной наукой. Поэтому дать ответ о конкретных параметрах: сроках, объемах, районах, участках, орудиях лова и т. д. - пока не представляется возможным, - подчеркнули представители ВНИРО.
Сейчас проводится широкий спектр работ, направленных на оценку численности омуля. По их итогам можно будет рассматривать вопрос возможности открытия ограниченного промысла. Но как скоро это случится, пока не знает никто.
Осенью прошлого года в ходе заседания Байкальского научно-промыслового совета под председательством замруководителя Росрыболовства Василия Соколова приняли решение рекомендовать правительствам Бурятии и Иркутской области, Росрыболовству и его Ангаро-Байкальскому территориальному управлению, а также Байкальскому филиалу «ВНИРО» сформировать рабочую группу по разработке дорожной карты поэтапного возобновления промышленной добычи байкальского омуля.
В ходе разработки планируется определить алгоритм и критерии поэтапного возобновления. Безусловно, на первом этапе считаем необходимым начать с режима ограниченного промысла в отдельных рыбопромысловых районах озера. При этом основным критерием возможности и интенсивности возобновляемого промысла на том или ином участке будет являться состояние запасов морфоэкологической группы, преобладающей в этом районе, пояснили в Москве.
В режим промысла, если он начнется, будут вноситься изменения в зависимости от результатов мониторинга ситуации. Другими словами, если даже ограниченный промышленный лов будет вредить прогрессу популяции омуля, то его могут запретить.
Чтобы все лучше поняли, что такое нынешние 8 - 8,7 тыс. тонн омуля в Байкале, напомним о былых цифрах. В 1982 - 2004 гг. общая биомасса омуля в озере составляла от 26 тысяч до 20 тыс. тонн. Но в 2008 году она опустилась ниже 20 тыс. тонн, а с 2011 года начала стремительно уменьшаться. Исторический минимум в 7,4 тыс. тонн был достигнут в 2017 году. И в том же году встревоженные федеральные власти ввели запрет на промышленный лов этого эндемика, а также ряд других ограничений, которые вызвали недовольство рыбаков-любителей.
Рабочая группа, которую на упомянутом выше ноябрьском заседании рекомендовали организовать, за прошедшие месяцы не сформирована. Насколько известно нашему изданию, этот вопрос курирует АБТУР.
Фото: «Номер один»
На сегодняшний день в водах Байкала омуля стало больше почти на тысячу тонн. Об этом «Номер один» сообщил ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии».
- Благодаря комплексу мер, направленных на сохранение омуля в 2018-2020 гг., сокращение запаса прекратилось. Общая биомасса омуля стабилизировалась на уровне 7,6 тыс. тонн. А в 2021-2023 гг. наметился небольшой рост - до 8 - 8,7 тыс. тонн. Сейчас отмечен ряд высокоурожайных поколений, - сообщили ученые ВНИРО.
При этом они отмечают, что существенный прирост биомассы байкальского омуля не прогнозировался. Поскольку основу нагульных стад в эти годы должны были составить генерации омуля 2017-2018 годов рождения. А указанные годы соответствуют минимальной численности нерестовых стад в 2016-2017 гг.
Изучение положения с омулем, как в отношении общей биомассы, так и в разрезе отдельных морфо-экологических групп, показывает, что текущее значение - менее 10-12 тыс. тонн. А это все еще мало.
- Речи о снятии запрета на промышленный лов пока нет. Вопрос о начале ограниченного промышленного лова байкальского омуля в режиме так называемой «промышленной разведки» остается открытым, но он постоянно прорабатывается рыбохозяйственной наукой. Поэтому дать ответ о конкретных параметрах: сроках, объемах, районах, участках, орудиях лова и т. д. - пока не представляется возможным, - подчеркнули представители ВНИРО.
Сейчас проводится широкий спектр работ, направленных на оценку численности омуля. По их итогам можно будет рассматривать вопрос возможности открытия ограниченного промысла. Но как скоро это случится, пока не знает никто.
Осенью прошлого года в ходе заседания Байкальского научно-промыслового совета под председательством замруководителя Росрыболовства Василия Соколова приняли решение рекомендовать правительствам Бурятии и Иркутской области, Росрыболовству и его Ангаро-Байкальскому территориальному управлению, а также Байкальскому филиалу «ВНИРО» сформировать рабочую группу по разработке дорожной карты поэтапного возобновления промышленной добычи байкальского омуля.
В ходе разработки планируется определить алгоритм и критерии поэтапного возобновления. Безусловно, на первом этапе считаем необходимым начать с режима ограниченного промысла в отдельных рыбопромысловых районах озера. При этом основным критерием возможности и интенсивности возобновляемого промысла на том или ином участке будет являться состояние запасов морфоэкологической группы, преобладающей в этом районе, пояснили в Москве.
В режим промысла, если он начнется, будут вноситься изменения в зависимости от результатов мониторинга ситуации. Другими словами, если даже ограниченный промышленный лов будет вредить прогрессу популяции омуля, то его могут запретить.
Чтобы все лучше поняли, что такое нынешние 8 - 8,7 тыс. тонн омуля в Байкале, напомним о былых цифрах. В 1982 - 2004 гг. общая биомасса омуля в озере составляла от 26 тысяч до 20 тыс. тонн. Но в 2008 году она опустилась ниже 20 тыс. тонн, а с 2011 года начала стремительно уменьшаться. Исторический минимум в 7,4 тыс. тонн был достигнут в 2017 году. И в том же году встревоженные федеральные власти ввели запрет на промышленный лов этого эндемика, а также ряд других ограничений, которые вызвали недовольство рыбаков-любителей.
Рабочая группа, которую на упомянутом выше ноябрьском заседании рекомендовали организовать, за прошедшие месяцы не сформирована. Насколько известно нашему изданию, этот вопрос курирует АБТУР.
Фото: «Номер один»
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