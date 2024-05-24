Общество 24.05.2024 в 17:05

В Бурятии полицейские начали «отлов» подростков на мопедах

С начала года попалось уже около 80 юных нарушителей
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии полицейские начали «отлов» подростков на мопедах

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД проводят рейды по пресечению фактов управления мототехникой подростками. Как отмечают в МВД республики, сообщения бдительных граждан о том, что в разных микрорайонах города подростки катаются на мотоциклах поступают практически ежедневно.

На минувшей неделе рейды проведены в Октябрьском и Железнодорожном районах. В ходе мероприятий задержаны несколько несовершеннолетних за управлением мототранспортом.

- В СНТ «Пищевик» автоинспекторы заметили двух подростков на мопеде, управляла которым 15-летняя школьница. За передачу права управления несовершеннолетнему лицу в отношении ее отца был составлен административный протокол. Сотрудниками ПДН мужчина будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию подростка, - комментируют в МВД республики.

Аналогичное правонарушение было выявлено и в поселке Загорск, где за рулем мопеда находился 15-летний мальчик. Отца юного нарушителя также подвергнут административной ответственности за передачу права управления ребенку и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- С начала года в Бурятии сотрудниками ГАИ были задержаны и привлечены к административной ответственности 79 несовершеннолетних, управлявших авто-мототранспортом без прав, - добавили в МВД республики.

Фото: Номер один

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