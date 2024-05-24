В Бурятию летом приедет досточтимый Кунделинг Тацаг Римпоче

Для буддистов России этим летом состоится долгожданное и радостное событие. С 27 мая по 3 июля Россию с официальным визитом посетит досточтимый Кунделинг Тацаг Джедрунг Ринпоче, сообщает сайт фонда «Дрепунг Гоманг Центр».

- Верующих из буддийских регионов, Москвы и Санкт-Петербурга ждёт насыщенная программа Учений (возрастное ограничение 0+). Досточтимый Ринпоче дарует наставления по Дхарме, примет участие в публичных мероприятиях и молебнах. Также запланированы онлайн-трансляции Учений Ринпоче, - сообщают организаторы визита.

Расписание визита:

Калмыкия: 31 мая - 7 июня,

Санкт-Петербург: 9 - 11 июня,

Москва: 13 - 16 июня,

Тува: 18 - 25 июня,

Бурятия: 27 июня - 3 июля.

Республику Бурятия досточтимый Кунделинг Тацаг Римпоче посетит с 27 июня по 3 июля.

- Учения для верующих будут проводиться 27, 28 и 29 июня. 27 июня Учения состоятся в Аннинском дацане на территории Хоринского района, 28 июня – в Кижингинском районе, и 29 июня Учения пройдут в Улан-Удэ, - сообщили сегодня в Буддийском университете.

Более подробная программа визита Римпоче в Бурятии будет известна позже.

Визит Ринпоче в Россию состоится по приглашению Центрального Хурула Республики Калмыкия и лично Шаджин ламы Калмыкии геше Тензин Чойдака (Мутула Овьянова).

В организации визита на территории Бурятии принимает участие Буддийская традиционная Сангха России и лично Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев (Бурятия), а также Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» (Бурятия).

Актуальная информация о визите будет публиковаться в Телеграм-канале фонда «Дрепунг Гоманг Центр» и на сайте фонда.

Возрастное ограничение 0+

Для справки:

Кьябдже Тацаг Джецун Тензин Чойки Гьялцен (таково полное имя Ринпоче) является тринадцатым воплощением в линии перерождений, которая берёт своё начало с Басо Чокьи Гьялцена – ученика Дже Цонкапы и Кедруб Дже. Ринпоче родился в 1983 году в Лхасе и, ещё в совсем юном возрасте, был распознан как перерождение предыдущего Кунделинга Его Святейшеством Далай-ламой XIV.

Ринпоче прошёл полный курс обучения в монастыре Дрепунг Гоманг, блестяще защитился на звание геше-лхарамбы, а затем изучал Тантру в монастыре Гьюме. По поручению Его Святейшества Далай-ламы и во исполнение чаяний многочисленных учеников, XIII Кунделинг Тацаг Ринпоче многократно посещал Россию, Монголию, Европу и Гималайские регионы Индии, где, с целью укрепления и распространения Дхармы на благо существ, даровал учения и посвящения.





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