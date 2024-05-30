Вопрос: «Что такое выписка из домовой книги? И зачем она нужна?»

Юрий Тимофеевич С.

Домовые книги отменили в 2018 году. Раньше туда записывали сведения о людях, кто зарегистрирован (прописан) и живет в доме (причем неважно - это частный дом или многоквартирный). Записи в такие книги, как правило, вносили от руки.

Четыре года назад обязанности по регистрации жильцов окончательно перешли к государству, домовые книги отменили и больше практически не ведутся. Но старые данные, где это возможно, сохранились, потому что они могут в некоторых случаях быть полезными.

«Выпиской из домовой книги» обычно называют справку о зарегистрированных и проживающих в помещении.

Выписки из домовой книги делятся на два типа:

1. Текущая выписка - документ о том, кто прописан в квартире или доме сейчас

2. Архивная (или расширенная) выписка, где есть информация за прежние годы. Архивная выписка содержит все имеющиеся в домовой книге данные. Нет установленной формы для оформления такой выписки, поэтому она может быть оформлена произвольно.

В разные годы в домовые книги вносили разную информацию. Например, более ранние содержат информацию о национальности проживающих, а еще более давние - и об их вероисповедании. В зависимости от интересующих лет можно получить более или менее полную выписку.

Та или иная выписка может понадобиться:

- при покупке квартиры, чтобы убедиться, что она без сюрпризов и неожиданных претендентов на жилплощадь в будущем не появится;

- при оформлении наследства для подтверждения места жительства умершего;

- при постановке подростка на учет в военкомате;

- в судебных разбирательствах (по поводу установления родства, права проживания в квартире, собственности на нее и т. д.);

- для подтверждения национальности родственников (ранее в домовых книгах указывалась и эта информация);

- для получения гражданства лицами, которые ранее проживали в СССР

- для составления родословной.

Бывает, что выписка нужна кредитным, учебным, социальным учреждениям и другим организациям.

Условия для запроса выписки:

1. Нужно быть собственником этой недвижимости или прописанным по интересующему адресу. Также ее выдают лицу, вступающему в наследство на эту квартиру.

2. Нужно состоять в родственных связях с тем, относительно кого делается запрос - и доказать это документально. Если запрос касается самого человека, то нужно будет предоставить документ, удостоверяющий личность, чаще всего – паспорт. Срок подготовки такой справки законом не установлен, в среднем он составляет месяц. Эта услуга является бесплатной.

Получить текущую выписку можно в МФЦ. Здесь либо выдадут выписку, либо объяснят, как ее оформить.

Из документов понадобятся:

- паспорт с пропиской по интересующему адресу.

- в некоторых случаях - документ о правах на недвижимость.

Если речь идет не о текущих данных, а о более давних временах, запрашивать придется архивную справку из сохранившихся домовых книг. Там содержится неактуальная, но иногда нужная информация.

Запросить архивную справку можно в нескольких учреждениях:

- в МФЦ;

- в местном архиве. Здесь можно извлечь совсем старые данные (например, относящиеся еще к Российской Империи). Желающий получить информацию может записаться и самостоятельно инициировать поиск.

- у владельца недвижимости (так, вести домовую книгу на частный дом должен был его владелец). Если именно он отвечал за сохранность данных, то не исключено, что их не уничтожили еще и по сей день.

- в управляющей домом компании. В них сдавались на хранение домовые книги. Возможно, книги или карточки сохранились.

Срок действия выписки из домовой книги - один месяц.