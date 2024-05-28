Общество 28.05.2024 в 15:53

Житель Бурятии променял золото на колбасу

Бывший старатель стал уникальным мясным мастером
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии променял золото на колбасу

Житель Бурятии Семен Кириков перешел из старателей на золотодобыче в ремесленного предпринимателя. Он бросил золотодобычу и начать коптить крафтовые колбасы и не только, сообщили в региональном минсельхозе.

- Уже два года мастер мясных дел ежедневно штучными партиями выпускает свиные рёбрышки горячего копчения, карбонад, грудинку, буженину, шею горячего копчения, окорок, вырезку, колбасы полукопченые, копченые куриные крылышки, мясные рулеты, грудку и сырокопченое мясо. И все это под единым логотипом «Ешь мясо», - комментируют в ведомстве.

По словам самого предпринимателя, сейчас назрела необходимость в расширении, но на массовое производство он переходить не торопится.

- Массовый выпуск может изменить нас, изменить процессы и рецептуру, чего бы очень не хотелось. Сужу по авторским изделиям мастеров – их творчество всегда выделяется от того, что произведено на промышленном станке. Уникальность превыше всего, - признается Семен Кириков.

Фото: loon.site

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