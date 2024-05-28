Общество 28.05.2024 в 16:45

В Бурятии четыре многоэтажки строят с отставанием от графика

Компании-застройщики получили предостережения
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии четыре многоэтажки строят с отставанием от графика
Госстройжилнадзор выявил отставание от графика работ при строительстве четырех многоквартирных домов в Улан-Удэ и Северобайкальске. Согласно сведениям из проектных деклараций и условиям договоров, объекты запланированы к вводу в эксплуатацию в 3–4 квартале 2024 года. Однако уже ясно, что к намеченным датам дома построены не будут.

Как рассказали в ведомстве, «Эверест» строит в 115-м микрорайоне Улан-Удэ два дома под номерами 16 и 17. В каждом из них по 109 квартир. Дома первоначально должны были ввести в эксплуатацию в ноябре 2023 года. Сейчас же квартиры в доме №17 планируют к передаче дольщикам 23 января 2025, а в доме №16 – 31 декабря 2024 года.

«КварталСтрой» строит десятиэтажный дом в 102-м микрорайоне Улан-Удэ. Первоначально передать квартиры дольщикам планировалось 30 ноября 2024 года, но теперь сроки сдвинулись уже на 28 февраля 2025 года.

«Рубин» возводит девятиэтажку на 45 квартир в Северобайкальске. Стройку планировали завершить до 30 августа 2024 года, но теперь срок сдвинут на 30 октября 2024 года.

В Госстройжилнадзоре сообщили, что по итогам проверки застройщикам выдали предостережения. Вопрос будет рассмотрен на комиссии при правительстве Бурятии.

«Застройщик и подрядчик несут ответственность за соблюдение графика работ. Рассмотрение на правительственной комиссии причин, которые не позволяют окончить строительство в установленные сроки, призвано найти пути их устранения, чтобы соблюсти права граждан-участников долевого строительства», - рассказал руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.

Фото: Госстройжилнадзор
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