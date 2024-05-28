В Бурятии четыре многоэтажки строят с отставанием от графика

Госстройжилнадзор выявил отставание от графика работ при строительстве четырех многоквартирных домов в Улан-Удэ и Северобайкальске. Согласно сведениям из проектных деклараций и условиям договоров, объекты запланированы к вводу в эксплуатацию в 3–4 квартале 2024 года. Однако уже ясно, что к намеченным датам дома построены не будут.Как рассказали в ведомстве, «Эверест» строит в 115-м микрорайоне Улан-Удэ два дома под номерами 16 и 17. В каждом из них по 109 квартир. Дома первоначально должны были ввести в эксплуатацию в ноябре 2023 года. Сейчас же квартиры в доме №17 планируют к передаче дольщикам 23 января 2025, а в доме №16 – 31 декабря 2024 года.«КварталСтрой» строит десятиэтажный дом в 102-м микрорайоне Улан-Удэ. Первоначально передать квартиры дольщикам планировалось 30 ноября 2024 года, но теперь сроки сдвинулись уже на 28 февраля 2025 года.«Рубин» возводит девятиэтажку на 45 квартир в Северобайкальске. Стройку планировали завершить до 30 августа 2024 года, но теперь срок сдвинут на 30 октября 2024 года.В Госстройжилнадзоре сообщили, что по итогам проверки застройщикам выдали предостережения. Вопрос будет рассмотрен на комиссии при правительстве Бурятии.«Застройщик и подрядчик несут ответственность за соблюдение графика работ. Рассмотрение на правительственной комиссии причин, которые не позволяют окончить строительство в установленные сроки, призвано найти пути их устранения, чтобы соблюсти права граждан-участников долевого строительства», - рассказал руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.Фото: Госстройжилнадзор