На капремонт драмтеатра в Улан-Удэ потратят 21 млн рублей

В скором времени в стены Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева нагрянет капитальный ремонт. Федеральные и республиканские средства в размере 21 млн рублей призваны осуществить долгожданное преображение, пишут в телеграмм-канале театра.

- Эпоха обновления пришла благодаря нацпроекту «Культура». Ремонт начнется с завершением театрального сезона и коснется каждого уголка нашего театра – от фойе Малой сцены до столярной и декорационной мастерских. Появятся новые светильники, удобные кресла и теплое освещение. Старые кресла отправятся в районные дома культуры, - комментируют в театре.

Фото: Номер один