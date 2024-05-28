Общество 28.05.2024 в 16:50
На капремонт драмтеатра в Улан-Удэ потратят 21 млн рублей
Ремонт нагрянет с завершением театрального сезона
Текст: Елена Кокорина
В скором времени в стены Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева нагрянет капитальный ремонт. Федеральные и республиканские средства в размере 21 млн рублей призваны осуществить долгожданное преображение, пишут в телеграмм-канале театра.
- Эпоха обновления пришла благодаря нацпроекту «Культура». Ремонт начнется с завершением театрального сезона и коснется каждого уголка нашего театра – от фойе Малой сцены до столярной и декорационной мастерских. Появятся новые светильники, удобные кресла и теплое освещение. Старые кресла отправятся в районные дома культуры, - комментируют в театре.
Фото: Номер один