Единая государственная экзекуция

Точнее, судный месяц. Школьники по всей стране (и Бурятия не исключение) оказались у финиша. Только вместо ленты, которую радостно разрывает бегун без особых усилий, для школьников натянута колючая проволока с надписью «ЕГЭ».

Это началось в четверг. Именно в этот день был дан старт серии ЕГЭ по разным предметам. Армия тех, кто будет сражаться за свое будущее, велика.

- Экзамены пройдут во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом. Всего ЕГЭ планируют сдать около 700 тысяч школьников, в том числе около 609 тысяч выпускников текущего года, - сообщил Рособрнадзор.

Причем на 700 тыс. школьников приходится 300 тысяч организаторов, 6,2 тыс. медработников и 40 тыс. общественных наблюдателей.

Если постараться, то в этот период энергией стресса школьников можно зарядить целые аккумуляторные поля. А если добавить сюда нервных родителей, то и вовсе можно запитать небольшой город.

В общем, держитесь крепче. Ведь даже людям, давно окончившим школу, в это время становится как-то немножко не по себе.