Общество 29.05.2024 в 16:21

В центре «Светлый» в Улан-Удэ для реабилитации детей внедряются инновационные программы

Это поможет детям с расстройствами аутистического спектра
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Текст: Служба информации "Номер один"
В центре «Светлый» в Улан-Удэ для реабилитации детей внедряются инновационные программы

Благодаря грантовой поддержке минсоцзащиты Бурятии в 2023 году реабилитационный центр «Светлый» закупил современное оборудование системы аудиокоррекции Rulisten. В комплект входит две пары беспроводных наушников и оборудование с пятью программами. Также на средства гранта специалист учреждения прошел дистанционное обучение в Москве.

- Основа работы системы РуЛисен - открытия доктора Альфреда Томатиса. Он установил тесную связь между слушанием и психическими процессами, такими как речь, внимание, память, эмоции, энергетический потенциал и другие. Исправляя процесс слушания, которое у многих людей (как взрослых, так и детей) искажено, мы влияем и на связанные с ним области. Эта система предназначена для невнимательных, беспокойных, неловких детей, для детей с задержками речевого и психического развития, для детей с расстройствами аутистического спектра, - рассказывает логопед центра «Светлый» Анастасия Мергинева.

В феврале этого года учреждение в ходе своего рабочего визита в Бурятию посетил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он побывал на занятиях в логопедическом кабинете и оценил внедряемую инновационную систему. Надев наушники, ему продемонстрировали принцип работы программ нейросенсорной стимуляции.

- Это процедура стимуляции коры мозга звуком. На ребёнка надевают наушники с воздушной и костной проводимостью, включают специально подобранную музыку, в это время он может играть или просто отдыхать. Воздействие происходит через, особым образом обработанную музыку, в которой происходит чередование высоких и низких звуков. В сочетании со специальными наушниками, которые проводят звук, как по воздушному, так и по костному каналам, система Рулисен стимулирует развитие мозга, обучает процессу слушания, - раскрывает суть методики специалист.

Метод Томатиса подтвержден многочисленными исследованиями. Он используется для улучшения моторики, а также эмоциональных и когнитивных способностей.

Фото: Номер один

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