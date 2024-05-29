Жителя Бурятии оштрафовали за лобовое столкновение

В сентябре прошлого года житель Прибайкальского района совершил ДТП, в результате которого пострадало двое человек. Как рассказали в пресс-службе Прибайкальского районного суда, управляя автомобилем, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. Водителю и пассажиру встречного автомобиля были причинены легкий и средней тяжести вред здоровью.

Прибайкальским районным судом мужчина признан виновным.

- С учетом характера совершенного правонарушения, личности виновного, его имущественного положения, а также обстоятельств, смягчающих административную ответственность, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12000 рублей, - прокомментировали в районном суде.

Фото: loon.site