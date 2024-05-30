Общество 30.05.2024 в 17:27

Общественники пришли в шок от состояния скверов в Улан-Удэ

Общественные пространства неприятно удивляют своим неухоженным видом

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Текст: Лариса Ситник
Общественники пришли в шок от состояния скверов в Улан-Удэ

Несколько лет назад власти Улан-Удэ обновили ряд скверов и парков – «Сиреневый», «Кристальный», «Космос», сквер Пушкина и площадь Славы. Однако сейчас за их состоянием практически не следят и объекты приобрели заброшенный вид. Активисты ОНФ в Бурятии выявили ряд недостатков.

В настоящее время Народный Фронт готовит материал для доклада в Счетную палату Российской Федерации и администрацию президента Российской Федерации в части исполнения регионами мероприятий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«При завершении благоустройства конкретного объекта в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, эстетического состояния территории необходимо дальнейшее поддержание каждого объекта в надлежащем состоянии. Однако, как показывает практика, зачастую местные власти забывают об обязанности соблюдения правил благоустройства территорий», - отмечают в отделении ОНФ в Бурятии.

15 мая общественники провели рейд на объектах: сквер «Сиреневый» (ул. Октябрьская), площадь Славы (ул. Комсомольская), сквер «Космос» (ул. Гагарина), парк «Кристальный» (ул. Радикальцева).

В ходе рейда они выявили и зафиксировали ряд проблем. Так, в сквере «Сиреневый» активисты обнаружили, что площадка под скамейками не соответствует размеру скамеек, из-за чего скамейки шатаются и выходят за предназначенные для них границы. Также во многих ножках скамеек отсутствуют заглушки. Металлические элементы скамеек покрыты ржавчиной, а деревянные элементы стёрты. В одном месте образовалась просадка тротуарной плитки.

сквер Сиреневый.jpg

На площади Славы активисты нашли целый ряд «ляпов». Так, там не закреплена металлическая парковка для велосипедов; бетонное крепление детской горки не скрыто под землёй; детская горка расслоилась, существует опасность травм; покосилась конструкция для детских игр; табличка с правилами эксплуатации площадки лежит на земле; отсутствует подъезд к конструкции для ручных игр для маломобильных детей. Сама конструкция для ручных игр расслоилась, из-за чего существует риск травм. Бетонные крепления конструкций «Стенка» и «Горка» находятся над землёй и разваливаются. Качеля-балансир стоит на двух бетонных заливках, при этом один противоудар отсутствует - существует большой риск травмирования детей. Элементы качели на пружине не закреплены и болтаются, металлические элементы скамеек покрыты ржавчиной, деревянные элементы изношены и стёрты. Возле фонтана «Звезда» образовалась просадка тротуарной плитки. На звёздах мемориалов погибших в годы ВОВ работников ЛВРЗ наблюдается ржавчина, небрежно замазанная краской. Памятные доски местами не закреплены на болты и висят на штырях.

площадь Славы.jpg

В парке «Кристальный» замечаний тоже хватает. Так, деревянная полоса препятствий находится в неудовлетворительном состоянии – она трухлявая и разваливается. Возле отдельно стоящего тренажёра лежит бетонный блок с торчащей из него арматурой. На детской конструкции срезаны четыре каната. Скамейка-качеля стёртая, присутствуют множественные надписи, в том числе, и нецензурного характера. Покрытие деревянной горки старое и трухлявое, рассыпается. Под металлической горкой растёт дерево. Оплётка цепей, держащих две качели, наполовину сожжена, а оплётка цепей, держащих две другие качели, полностью отсутствует. На тренажёре «Рукоход» отсутствуют заглушки. Отсутствует кольцо на баскетбольной площадке. На территории парка присутствует полностью деформированная и ободранная беседка, состоящая из двух скамеек, стола и навеса.

кристальный нет кольца для мяча.jpg

В сквере «Космос» изношен пандус для колясочников, деревянные элементы скамеек изношены и разваливаются.

В сквере Пушкина активисты не обнаружили высаженный в прошлом году газон -остались лишь отдельные пучки травы. Металлические элементы скамеек покрыты ржавчиной, деревянные элементы скамеек сильно изношены и потерты. На двух скамейках нет деревянных перекладин. На гранитных МАФах имеются трещины, урны покрыты ржавчиной и не закреплены. Саженцы погибли и сломаны. По всему скверу наблюдается голубиный помет, особенно досталось памятнику А.С. Пушкина.

засохшие саженцв в сквере Пушкина.jpg

Активисты просят городские власти устранить на общественных территориях выявленные недочеты.


Фото: Отделение ОНФ в Бурятии

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сквер парк ОНФ рейд

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