Общество 31.05.2024 в 10:02

В Улан-Удэ приставы заставляли горожанку выплатить несуществующие долги

Не добившись никакой реакции от ведомства, женщина пошла в прокуратуру
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ приставы заставляли горожанку выплатить несуществующие долги
Прокуратура Бурятии провела проверку по жалобе жительницы Улан-Удэ на действия судебных приставов по взысканию с нее задолженности за потребленную электроэнергию.

«Установлено, что в сентябре 2023 года судебным приставом возбуждено исполнительное производство в отношении женщины, персональные данные (фамилия, имя, отчество и дата рождения) которой совпали со сведениями о настоящем должнике. В отношении горожанки были приняты меры принудительного взыскания, наложен арест на её банковский счет. Неоднократные обращения женщины в подразделение службы судебных приставов об ошибочной идентификации надлежащим образом не рассмотрены», - рассказали в прокуратуре.

По итогам проверки главный судебный пристав республики получил прокурорское представление. Только после этого приставы установили настоящего должника и внесли соответствующие изменения в материалы производства.

Фото: «Номер один»
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