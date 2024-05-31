В Улан-Удэ приставы заставляли горожанку выплатить несуществующие долги

Прокуратура Бурятии провела проверку по жалобе жительницы Улан-Удэ на действия судебных приставов по взысканию с нее задолженности за потребленную электроэнергию.«Установлено, что в сентябре 2023 года судебным приставом возбуждено исполнительное производство в отношении женщины, персональные данные (фамилия, имя, отчество и дата рождения) которой совпали со сведениями о настоящем должнике. В отношении горожанки были приняты меры принудительного взыскания, наложен арест на её банковский счет. Неоднократные обращения женщины в подразделение службы судебных приставов об ошибочной идентификации надлежащим образом не рассмотрены», - рассказали в прокуратуре.По итогам проверки главный судебный пристав республики получил прокурорское представление. Только после этого приставы установили настоящего должника и внесли соответствующие изменения в материалы производства.Фото: «Номер один»