За убийство собутыльника житель Бурятии получил 9 лет

Верховным судом республики было пересмотрено уголовное дело в отношении улан-удэнца, осужденного Советским районным судом в марте 2024 года. За убийство собутыльника суд тогда приговорил его к 9 годам отбывания в колонии строгого режима.

Как следует из материалов дела, в ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудную клетку. От полученного ранения последний скончался на месте происшествия.

В суде апелляционной инстанции осужденный и его адвокат, не согласились с приговором суда, утверждая, что осужденный опасался за свою жизнь и действовал в пределах необходимой обороны.

Верховный суд их доводы признал несостоятельными, а назначенное осужденному наказание счел справедливым.

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