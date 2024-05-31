Общество 31.05.2024 в 14:24

За убийство собутыльника житель Бурятии получил 9 лет

Не согласившись с приговором, он подал апелляцию
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Текст: Елена Кокорина
За убийство собутыльника житель Бурятии получил 9 лет

Верховным судом республики было пересмотрено уголовное дело в отношении улан-удэнца, осужденного Советским районным судом в марте 2024 года. За убийство собутыльника суд тогда приговорил его к 9 годам отбывания в колонии строгого режима.

Как следует из материалов дела, в ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудную клетку. От полученного ранения последний скончался на месте происшествия.

В суде апелляционной инстанции осужденный и его адвокат, не согласились с приговором суда, утверждая, что осужденный опасался за свою жизнь и действовал в пределах необходимой обороны.

Верховный суд их доводы признал несостоятельными, а назначенное осужденному наказание счел справедливым.

Фото: loon.site

 

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