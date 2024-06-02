Общество 02.06.2024 в 13:14

Ушел из жизни знаменитый исследователь Артур Чилингаров

В свое время он осуществил научную экспедицию «Миры на Байкале»
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Текст: Номер один
Ушел из жизни знаменитый исследователь Артур Чилингаров

В субботу стало известно, что на 85-м году жизни скончался депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров. Ученый внес неоценимый вклад не только в изучение, но и в освоение Севера и Мирового океана. В свое время он даже осуществил научную экспедицию «Миры на Байкале».

Накануне, 1 июня, не стало депутата Государственной думы и полярного исследователя Артуру Чилингарова. 

«Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова - пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах»,

- отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Артур Чилингаров был российским политиком, член-корреспондентом Российской академии естественных наук, почетным профессором Государственной морской академии имени адмирала С.О. Макарова.

В 1985 году он возглавил специальную экспедицию по спасению научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов», оказавшегося в ледовом плену в Южном океане в районе станции Русская. За успешное выполнение правительственного задания, связанного со спасением полярников в экстремальных условиях, и проявленные при этом организаторские способности и личное мужество Чилингарову было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 2008 году за проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне «Академик Федоров» Чилингарову было присвоено звание Героя России.

«Все пишут о нем, в основном, как об исследователе Арктики, Антарктики и Мирового океана.
Но я хочу напомнить, что он внес свой вклад в исследования Байкала. И особенно в 2008-2010 годах, когда Фонд содействия сохранению озера Байкал, президентом которого он являлся, осуществил Международную научную экспедицию «Миры на Байкале». Благодаря той экспедиции также мир узнал, что Байкал - это не только Иркутск и Листвянка, но и Бурятия с портом Турка»,

- пишет в социальных сетях Баир Цыренов.
Целью экспедиции были: сбор информации и использование полученных данных в прогнозировании различных природных процессов, погружение на максимальные отметки дна озера Байкал, исследование мест выхода подводных гидротермальных источников и грязевых вулканов, изучение дна Баргузинского залива.

Среди задач экспедиции также стояли: исследование углеводородов Байкала и определение их запасов, получение точных данных о тектонических процессах на дне озера, состоянии береговой линии, поиск археологических артефактов. Экспедиция включала в себя два этапа.

Большая часть исследовательской программы осуществляется с применением глубоководных обитаемых аппаратов «Мир».

Артур Чилингаров стал автором более 50 книг и научных публикаций, в том числе: «Роль советских ученых в изучении Арктики и Антарктики», «Размышления о российском Севере», «Очерки по географии Арктики» и т.д.

Президент РФ Владимир Путин также выразил свои соболезнования, об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Герою России»,

- сказал он.
Фото: Pixabay.com








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