17.04.2026

Жителей Бурятии призвали отказаться от пластиковых цветов

Общественник считает, что их использование приносит выгоду только производителям
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Председатель общественной организации «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов выступил с обращением к жителям республики с призывом отказаться от массового и регулярного использования искусственных цветов и венков на кладбищах. По его мнению, такая практика не только утратила духовный смысл, но и наносит реальный вред окружающей среде, становясь причиной замусоривания и увеличивая риск пожаров.

Он отметил, что память об умерших близких, стремление к добру и осмыслению жизни — важные и правильные вещи. Однако многие люди, по его словам, «оказываются в ловушке ложных ценностей, подменяя искренние поступки формальными действиями».

«Никто не станет лучше и не принесёт пользы усопшим, если просто принесёт на могилу пластмассовые цветы или венки. Эти действия стали привычными, но не являются правильными по своей сути», — подчеркнул Карнаухов.

Он также напомнил, что подобные ритуалы возникли как замена традиционным религиозным практикам в период, когда они были запрещены. Сегодня же искусственные цветы, по его мнению, служат лишь способом формально «исполнить долг», при этом принося выгоду только производителям такой продукции.

Особое внимание Карнаухов обратил на экологические последствия: пластмассовые изделия составляют значительную часть отходов на кладбищах и создают пожароопасную среду.

«Хватит приносить на места захоронения будущий мусор. Лучше помолиться за усопших, сделать доброе дело в их память, помочь нуждающимся — именно это является истинным поминовением», — заключил он.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
