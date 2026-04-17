Общество 17.04.2026 в 12:42
В Монголии освободили от администрирования 146 видов бизнеса
Освобождение бизнеса от чиновничьего контроля позволит ускорить экономический рост
Текст: Иван Иванов
Правительство Монголии издало распоряжение «О некоторых мерах по поддержке деловой среды». В соответствии с ним граждане вправе регистрировать бизнес-планы и сразу же приступать к их реализации.
Премьер-министр страна Ням-Осорын Учрал отметил: «Основная политика правительства направлена на поддержку каждого гражданина, стремящегося к трудовой и созидательной деятельности», сообщает информационное агентство «Монцамэ».
В соответствии с новым законом разрешения на 381 видов деятельности подлежит осуществлению на основании специальных разрешений.
Вместе с тем существуют виды услуг, не требующие получения специальных разрешений, однако сопряжённые со сбором значительного объёма документов и временными затратами, что создаёт избыточные административные барьеры. Для начала предпринимательской деятельности в Улан-Баторе срок ожидания, в зависимости от вида разрешения, составляет три и более месяца с момента подачи заявки.
В связи с этим граждане освобождаются от обязательного получения отдельных разрешений, а соответствующим должностным лицам поручено обеспечить контроль за исполнением настоящего распоряжения.
Согласно распоряжению, от избыточных административных процедур освобождаются 146 видов предпринимательской деятельности.
Кроме того, руководству Центра финансовых информационных технологий, государственных бюджетных учреждений «E-Mongolia» и «Национальный центр данных» поручено обеспечить необходимую инфраструктуру и предоставление профессиональных консультаций. Подобные новшества позволят резко снизить административные барьеры и дать импульс для развития предпринимательства в стране, а также еще более увеличит темпы роста ВВП. Который с последнее время составляет 6-7% ежегодно.
