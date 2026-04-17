В Монголии освободили от администрирования 146 видов бизнеса

Правительство Монголии издало распоряжение «О некоторых мерах по поддержке деловой среды». В соответствии с ним граждане вправе регистрировать бизнес-планы и сразу же приступать к их реализации.Премьер-министр страна Ням-Осорын Учрал отметил: «Основная политика правительства направлена на поддержку каждого гражданина, стремящегося к трудовой и созидательной деятельности», сообщает информационное агентство «Монцамэ».В соответствии с новым законом разрешения на 381 видов деятельности подлежит осуществлению на основании специальных разрешений.Вместе с тем существуют виды услуг, не требующие получения специальных разрешений, однако сопряжённые со сбором значительного объёма документов и временными затратами, что создаёт избыточные административные барьеры. Для начала предпринимательской деятельности в Улан-Баторе срок ожидания, в зависимости от вида разрешения, составляет три и более месяца с момента подачи заявки.В связи с этим граждане освобождаются от обязательного получения отдельных разрешений, а соответствующим должностным лицам поручено обеспечить контроль за исполнением настоящего распоряжения.Согласно распоряжению, от избыточных административных процедур освобождаются 146 видов предпринимательской деятельности.Кроме того, руководству Центра финансовых информационных технологий, государственных бюджетных учреждений «E-Mongolia» и «Национальный центр данных» поручено обеспечить необходимую инфраструктуру и предоставление профессиональных консультаций. Подобные новшества позволят резко снизить административные барьеры и дать импульс для развития предпринимательства в стране, а также еще более увеличит темпы роста ВВП. Который с последнее время составляет 6-7% ежегодно.