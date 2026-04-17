Общество 17.04.2026 в 12:42

В Монголии освободили от администрирования 146 видов бизнеса

Освобождение бизнеса от чиновничьего контроля позволит ускорить экономический рост
Текст: Иван Иванов
Правительство Монголии издало распоряжение «О некоторых мерах по поддержке деловой среды». В соответствии с ним граждане вправе регистрировать бизнес-планы и сразу же приступать к их реализации.

Премьер-министр страна Ням-Осорын Учрал отметил: «Основная политика правительства направлена на поддержку каждого гражданина, стремящегося к трудовой и созидательной деятельности», сообщает информационное агентство «Монцамэ».

В соответствии с новым законом разрешения на 381 видов деятельности подлежит осуществлению на основании специальных разрешений.

Вместе с тем существуют виды услуг, не требующие получения специальных разрешений, однако сопряжённые со сбором значительного объёма документов и временными затратами, что создаёт избыточные административные барьеры. Для начала предпринимательской деятельности в Улан-Баторе срок ожидания, в зависимости от вида разрешения, составляет три и более месяца с момента подачи заявки.

В связи с этим граждане освобождаются от обязательного получения отдельных разрешений, а соответствующим должностным лицам поручено обеспечить контроль за исполнением настоящего распоряжения.

Согласно распоряжению, от избыточных административных процедур освобождаются 146 видов предпринимательской деятельности.

Кроме того, руководству Центра финансовых информационных технологий, государственных бюджетных учреждений «E-Mongolia» и «Национальный центр данных» поручено обеспечить необходимую инфраструктуру и предоставление профессиональных консультаций. Подобные новшества позволят резко снизить административные барьеры и дать импульс для развития предпринимательства в стране, а также еще более увеличит темпы роста ВВП. Который с последнее время составляет 6-7% ежегодно.
Все новости

В Монголии освободили от администрирования 146 видов бизнеса
17.04.2026 в 12:42
В Улан-Удэ появятся десятки флагов, билбордов и фотозон
17.04.2026 в 12:00
В Улан-Удэ прошел республиканский бизнес-форум «Сделано в Бурятии»
17.04.2026 в 11:15
В Бурятии школьник «записался» в криптовалютчики и потерял 10 тысяч
17.04.2026 в 11:08
Третий мост в Улан-Удэ планируют довести до ума в 2028 году
17.04.2026 в 11:07
Глава Бурятии обнародовал первые результаты торговли шерстью
17.04.2026 в 10:25
Лучшие врачи проверят здоровье жителей отдаленных районов Бурятии
17.04.2026 в 10:20
Крупнейшая взятка Забайкалья стала предметом рассмотрения в суде
17.04.2026 в 10:19
В Бурятии из-за пастуха случился пожар возле кладбища
17.04.2026 в 10:07
Улан-удэнец стал жертвой мошенников при попытке пригнать авто из Хабаровска
17.04.2026 в 09:58
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ появятся десятки флагов, билбордов и фотозон
Столица готовится к празднованию 9 Мая
17.04.2026 в 12:00
В Бурятии школьник «записался» в криптовалютчики и потерял 10 тысяч
16-летний подросток стал жертвой мошенников
17.04.2026 в 11:08
Третий мост в Улан-Удэ планируют довести до ума в 2028 году
Такие сроки озвучил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин
17.04.2026 в 11:07
Лучшие врачи проверят здоровье жителей отдаленных районов Бурятии
Выездные консультации проведут в Северо-Байкальском и Муйском районах
17.04.2026 в 10:20
