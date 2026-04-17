Общество 17.04.2026 в 14:07

С питерского дроппера взыскали деньги за мошенничество в Забайкалье

Суд обязал мужчину вернуть пенсионерке похищенные средства
Текст: Иван Иванов
Прокуратура Забайкальского края в целях защиты прав пенсионерки, ставшей жертвой мошенников, обратилась в суд о взыскании ущерба с дроппера.

«Установлено, что в апреле 2023 года 66-летней жительнице Забайкальска позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита злоумышленники убедили женщину самостоятельно оформить заём и перевести полученные средства на так называемый «безопасный счёт». Следуя указаниям мошенников, пенсионерка оформила кредит и перечислила 350 тысяч рублей», - сообщили в телеграмм-канале ведомства..

В ходе проверки выяснилось, что первоначально денежные средства поступили на банковский счёт жителя города Тихвин Ленинградской области, который использовался в качестве дропперского. При этом каких-либо законных оснований для получения указанных средств у владельца счёта не имелось.

С учётом того, что потерпевшая относится к социально незащищённой категории граждан, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения. Рассмотрев материалы дела, Приозерский городской суд Ленинградской области удовлетворил иск в полном объёме и постановил взыскать с ответчика всю сумму похищенных средств.

«В настоящее время исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. Практика подобных исков направлена на восстановление нарушенных прав граждан и повышение эффективности борьбы с телефонным мошенничеством, в том числе путём привлечения к ответственности лиц, чьи банковские счета используются для транзита похищенных средств», - отметили в надзорном ведомстве.
