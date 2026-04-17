Общество 17.04.2026 в 12:00

В Улан-Удэ появятся десятки флагов, билбордов и фотозон

Столица готовится к празднованию 9 Мая
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ появятся десятки флагов, билбордов и фотозон

С 27 апреля улицы и парки Улан-Удэ начнут преображаться к празднованию Дня Победы. В основу праздничного оформления возьмут брендбук прошлого года.

– Комитетом проведена доработка: адаптирована эмблема Дня Победы. При этом сохранён ключевой визуальный элемент – скульптура «Родина‑мать зовёт!» в качестве официального логотипа. Остальные материалы концепции останутся без изменений, – сказал заместитель председателя по градостроительной политике Комитета по архитектуре и градостроительству Валентин Атанов.

Уже скоро город украсят 15 билбордов на магистральных улицах, 32 флаговые конструкции в знаковых местах, семь фотозон для памятных снимков и тематические видеоролики на видеоэкранах во всех районах города.

Со 2-го мая праздничное оформление появится и в парках: там установят ещё 30 флаговых конструкций и две фотозоны в парке «Юбилейный».

Фото: мэрия города

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
