В Улан-Удэ появятся десятки флагов, билбордов и фотозон

С 27 апреля улицы и парки Улан-Удэ начнут преображаться к празднованию Дня Победы. В основу праздничного оформления возьмут брендбук прошлого года.

– Комитетом проведена доработка: адаптирована эмблема Дня Победы. При этом сохранён ключевой визуальный элемент – скульптура «Родина‑мать зовёт!» в качестве официального логотипа. Остальные материалы концепции останутся без изменений, – сказал заместитель председателя по градостроительной политике Комитета по архитектуре и градостроительству Валентин Атанов.

Уже скоро город украсят 15 билбордов на магистральных улицах, 32 флаговые конструкции в знаковых местах, семь фотозон для памятных снимков и тематические видеоролики на видеоэкранах во всех районах города.

Со 2-го мая праздничное оформление появится и в парках: там установят ещё 30 флаговых конструкций и две фотозоны в парке «Юбилейный».

