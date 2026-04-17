Общество 17.04.2026 в 13:41

В нацпарк Бурятии возвращаются перелетные птицы

Они выбирают эти места для гнездования
Текст: Елена Кокорина
В Забайкальский национальный парк постепенно возвращаются перелётные пернатые путешественники, сообщают в группе «Заповедного Подлеморья». В объектив фотографа парка Лубсана Чагдурова накануне попало несколько их представителей.

- С каждым днём небо наполняется голосами, и кажется, будто сама природа просыпается вместе с ними. Весна в нацпарке – это особенное время для наблюдений за птицами: тихое, почти медитативное, когда каждый взмах крыла и каждый звук ощущаются особенно остро. В такие моменты кажется, что время останавливается! Забайкальский национальный парк – край, где сердце замирает, а мгновения хочется сохранить навсегда. Здесь весна звучит, летит и живёт, - пишут в сообществе нацпарка.

Фото: Лубсан Чагдуров, «Заповедное Подлеморье»

Все новости

«Гостеприимную Бурятию» отмыли от пыли и грязи
17.04.2026 в 14:23
С питерского дроппера взыскали деньги за мошенничество в Забайкалье
17.04.2026 в 14:07
В нацпарк Бурятии возвращаются перелетные птицы
17.04.2026 в 13:41
Жителей Бурятии призвали отказаться от пластиковых цветов
17.04.2026 в 12:48
В Монголии освободили от администрирования 146 видов бизнеса
17.04.2026 в 12:42
В Улан-Удэ появятся десятки флагов, билбордов и фотозон
17.04.2026 в 12:00
В Улан-Удэ прошел республиканский бизнес-форум «Сделано в Бурятии»
17.04.2026 в 11:15
В Бурятии школьник «записался» в криптовалютчики и потерял 10 тысяч
17.04.2026 в 11:08
Третий мост в Улан-Удэ планируют довести до ума в 2028 году
17.04.2026 в 11:07
Глава Бурятии обнародовал первые результаты торговли шерстью
17.04.2026 в 10:25
Читайте также
«Гостеприимную Бурятию» отмыли от пыли и грязи
В Улан-Удэ привели в порядок 8-метровую достопримечательность
17.04.2026 в 14:23
С питерского дроппера взыскали деньги за мошенничество в Забайкалье
Суд обязал мужчину вернуть пенсионерке похищенные средства
17.04.2026 в 14:07
Жителей Бурятии призвали отказаться от пластиковых цветов
Общественник считает, что их использование приносит выгоду только производителям
17.04.2026 в 12:48
В Монголии освободили от администрирования 146 видов бизнеса
Освобождение бизнеса от чиновничьего контроля позволит ускорить экономический рост
17.04.2026 в 12:42
