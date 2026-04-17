В нацпарк Бурятии возвращаются перелетные птицы

В Забайкальский национальный парк постепенно возвращаются перелётные пернатые путешественники, сообщают в группе «Заповедного Подлеморья». В объектив фотографа парка Лубсана Чагдурова накануне попало несколько их представителей.

- С каждым днём небо наполняется голосами, и кажется, будто сама природа просыпается вместе с ними. Весна в нацпарке – это особенное время для наблюдений за птицами: тихое, почти медитативное, когда каждый взмах крыла и каждый звук ощущаются особенно остро. В такие моменты кажется, что время останавливается! Забайкальский национальный парк – край, где сердце замирает, а мгновения хочется сохранить навсегда. Здесь весна звучит, летит и живёт, - пишут в сообществе нацпарка.

Фото: Лубсан Чагдуров, «Заповедное Подлеморье»