Пенсионный фонд в Улан-Удэ выплатит компенсацию инвалиду

16-летняя жительница Улан-Удэ, являясь инвалидом, остро нуждалась в кресле-коляске, ходунках, опоре для сидения и функционально-корригирующем корсете. Однако региональным отделением фонда пенсионного и социального страхования они не были ей своевременно выданы.

В целях восстановления прав несовершеннолетней прокурор направил в суд исковое заявление о понуждении обеспечить девушку техническими средствами реабилитации и компенсировать моральный вред.

- После вмешательства прокуратуры необходимые устройства медицинского назначения девушке были предоставлены. Вместе с тем городской суд взыскал в пользу матери и ребенка компенсацию причиненного морального вреда, - прокомментировали в прокуратуре республики.

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