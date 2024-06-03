Общество 03.06.2024 в 09:43
Пенсионный фонд в Улан-Удэ выплатит компенсацию инвалиду
Девушке пришлось написать жалобу, чтобы получить ходунки
Текст: Елена Кокорина
16-летняя жительница Улан-Удэ, являясь инвалидом, остро нуждалась в кресле-коляске, ходунках, опоре для сидения и функционально-корригирующем корсете. Однако региональным отделением фонда пенсионного и социального страхования они не были ей своевременно выданы.
В целях восстановления прав несовершеннолетней прокурор направил в суд исковое заявление о понуждении обеспечить девушку техническими средствами реабилитации и компенсировать моральный вред.
- После вмешательства прокуратуры необходимые устройства медицинского назначения девушке были предоставлены. Вместе с тем городской суд взыскал в пользу матери и ребенка компенсацию причиненного морального вреда, - прокомментировали в прокуратуре республики.
Фото: Номер один
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