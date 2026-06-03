В Улан-Удэ прооперировали забайкальца с раковой опухолью на носу

В Бурятском онкологическом диспансере провели операцию жителю Забайкальского края. «Красная точка» на носу молодого человека оказалась раковой опухолью – базалиомой.

Парень не обратил внимания на небольшое красное пятнышко. Спустя некоторое время появилось небольшое образование, и молодой человек подумал, что это прыщ.

Позже «прыщ» затянулся корочкой и при случайном задевании начинал кровоточить.

«Базалиома или базальноклеточный рак, хорошо маскируется. И выдает себя только тем, что долго не заживает и не исчезает», - прокомментировали в онкодиспансере.