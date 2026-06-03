Общество 03.06.2026 в 09:51
Житель Бурятии махом погасил миллионный долг, испугавшись за свой кроссовер
Приставы арестовали его авто Toyota Harrier
Текст: Карина Перова
Житель Тарбагатайского района Бурятии накопил крупную налоговую задолженность – более 1,3 млн рублей. За него взялись судебные приставы.
Так как мужчина не предпринимал действий для добровольного погашения долга, специалисты арестовали его автомобиль – кроссовер Toyota Harrier. Испугавшись за свою «ласточку», должник быстро нашел деньги и оплатил всю сумму задолженности.
«В настоящее время арест с автомобиля снят, и собственник может свободно распоряжаться своим имуществом», - рассказали в УФССП по Бурятии.
Ранее «Номер один» сообщал, что житель Бурятии выплатил алименты (свыше 300 тысяч рублей) только после ареста Лексуса.