Житель Бурятии махом погасил миллионный долг, испугавшись за свой кроссовер

Житель Тарбагатайского района Бурятии накопил крупную налоговую задолженность – более 1,3 млн рублей. За него взялись судебные приставы.

Так как мужчина не предпринимал действий для добровольного погашения долга, специалисты арестовали его автомобиль – кроссовер Toyota Harrier. Испугавшись за свою «ласточку», должник быстро нашел деньги и оплатил всю сумму задолженности.

«В настоящее время арест с автомобиля снят, и собственник может свободно распоряжаться своим имуществом», - рассказали в УФССП по Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что житель Бурятии выплатил алименты (свыше 300 тысяч рублей) только после ареста Лексуса.