В Бурятии более 1 тысячи человек обратилось за медпомощью после укусов клещей

В Бурятии с начала эпидсезона за медпомощью по поводу присасывания клещей обратилось более 1 тысячи человек, из них до 30% составляют дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По статистике, свыше половины укусов отмечается таежными клещами – основными переносчиками возбудителя опасного для жизни и здоровья заболевания – клещевого энцефалита.

«Помимо профилактических прививок, настоятельно рекомендую при выходе на природу соблюдать меры профилактики клещевых инфекций: носить закрытую одежду, использовать репелленты, проводить само- и взаимоосмотры, обязательно осматривать домашних животных. Эти же правила важно соблюдать и при работе на собственных приусадебных участках, огородах, поскольку половина укусов клещами регистрируется в пределах населенных пунктов», - отметил главный государственный санврач Бурятии Сергей Ханхареев.

В текущем году в республике привили против клещевого энцефалита более 69 тысяч человек, в том числе свыше 36 тысяч детей.

В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию:

в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику ЦРБ;

в Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, 9а).

Ранее «Номер один» сообщал, как мужчину цапнул энцефалитный клещ на приусадебном участке. Сейчас пострадавший находится в инфекционной больнице.