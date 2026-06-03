Общество 03.06.2026 в 09:58

С администрации посёлка хотят взыскать штрафы в 1 миллиард за свалку

Между тем годовой бюджет иркутского посёлка составляет 20 миллионов рублей
A- A+
Текст: Иван Иванов
С администрации посёлка хотят взыскать штрафы в 1 миллиард за свалку
Фото: архив «Номер один»

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии подало в суд иск с требованием взыскать с администрации поселка Бильчир Осинского района Иркутская области 1 миллиард рублей за незаконную свалку, сообщает портал Ircity.ru.

В 2021 году на территории района специалисты надзорного ведомства нашли свалку твёрдых бытовых отходов. Площадь захламления составила 75 тысяч квадратных метров, а на площади около 2 тысяч квадратных метров был снят плодородный слой почвы. Кроме того, почва была загрязнена бенз(а)пиреном, серой, нефтепродуктами, цинком. Администрация Бильчира в феврале 2022 года представила проекты рекультивации территории свалки, но работы так и не провела, за что получила административный штраф на 200 тысяч рублей.

В апреле 2023 года Осинский районный суд обязал администрацию убрать свалку и провести рекультивацию до 1 июня 2024 года. Но и на этот раз работы не провели. По мнению управления Россельхознадзора, поскольку вред был причинен на территории района, то взысканная сумма должна будет поступить в районный бюджет.

«Администрация в отзыве на исковое заявление указала, что предпринимает меры по устранению выявленных нарушений, Осинскому району выделена субсидия на разработку проекта ликвидации вреда, планируется расширить зону проектирования на спорный участок», — отмечается в сообщении суда.

Также власти Бильчира сообщили, что деньгами возместить ущерб невозможно, так как годовой бюджет муниципалитета составляет 20,4 миллиона рублей. Судебное разбирательство назначено на 17 июня.

Теги
иркутская область свалка Россельхознадзор

Все новости

В Бурятии пройдет Всероссийская массовая велосипедная гонка
03.06.2026 в 16:48
В Улан-Удэ уклонист два года скрывался от армии, а потом неожиданно написал явку с повинной
03.06.2026 в 16:00
В Бурятии банки оштрафуют за платное навязывание финансовых услуг
03.06.2026 в 15:37
В пригороде Улан-Удэ начала проваливаться новая дорога к детсаду
03.06.2026 в 15:11
Две школы Бурятии выиграли по 200 тысяч рублей
03.06.2026 в 15:01
В Бурятии очень активно покупают частные дома
03.06.2026 в 14:44
Экс-депутат из Бурятии рассказала о жизни в прифронтовом Токмаке
03.06.2026 в 14:29
В Улан-Удэ определят лучших электриков, штукатуров и сварщиков
03.06.2026 в 14:00
Власти отказывались расселять многоэтажку в Улан-Удэ, несмотря на угрозу обрушения
03.06.2026 в 14:00
Жителям Забайкалья разрешили ходить в леса
03.06.2026 в 13:44
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
В Улан-Удэ уклонист два года скрывался от армии, а потом неожиданно написал явку с повинной
Что заставило молодого человека внезапно раскаяться - неизвестно
03.06.2026 в 16:00
Две школы Бурятии выиграли по 200 тысяч рублей
Они приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов для детей и молодёжи
03.06.2026 в 15:01
В Бурятии очень активно покупают частные дома
Управление Росреестра по РБ сообщило о динамичном росте сделок с недвижимостью в регионе
03.06.2026 в 14:44
Экс-депутат из Бурятии рассказала о жизни в прифронтовом Токмаке
«Света нет, бензин по 120 рублей с рук», - пишет Оксана Бухольцева
03.06.2026 в 14:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru