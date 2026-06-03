С администрации посёлка хотят взыскать штрафы в 1 миллиард за свалку

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии подало в суд иск с требованием взыскать с администрации поселка Бильчир Осинского района Иркутская области 1 миллиард рублей за незаконную свалку, сообщает портал Ircity.ru.

В 2021 году на территории района специалисты надзорного ведомства нашли свалку твёрдых бытовых отходов. Площадь захламления составила 75 тысяч квадратных метров, а на площади около 2 тысяч квадратных метров был снят плодородный слой почвы. Кроме того, почва была загрязнена бенз(а)пиреном, серой, нефтепродуктами, цинком. Администрация Бильчира в феврале 2022 года представила проекты рекультивации территории свалки, но работы так и не провела, за что получила административный штраф на 200 тысяч рублей.

В апреле 2023 года Осинский районный суд обязал администрацию убрать свалку и провести рекультивацию до 1 июня 2024 года. Но и на этот раз работы не провели. По мнению управления Россельхознадзора, поскольку вред был причинен на территории района, то взысканная сумма должна будет поступить в районный бюджет.

«Администрация в отзыве на исковое заявление указала, что предпринимает меры по устранению выявленных нарушений, Осинскому району выделена субсидия на разработку проекта ликвидации вреда, планируется расширить зону проектирования на спорный участок», — отмечается в сообщении суда.

Также власти Бильчира сообщили, что деньгами возместить ущерб невозможно, так как годовой бюджет муниципалитета составляет 20,4 миллиона рублей. Судебное разбирательство назначено на 17 июня.